LapWall Oyj:n allekirjoittama noin 6,5 miljoonan euron sopimus kattoelementtiurakasta SRV Rakennus Oy:n kanssa on vahvistunut

LapWall Oyj on tehnyt alkukesän aikana yli 2 miljoonan euron edestä sopimuksia Pohjois-Suomeen, pääasiassa julkisen rakentamisen sektorille 20.6.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

LapWall Oyj on alkukesän aikana tehnyt yhteensä yli 2 miljoonan euron arvosta sopimuksia Pohjois-Suomen toimituksiin. Kohteet ovat pääosin julkisia hankkeita, kuten koulurakennuksia ja monitoimikeskuksia. Toimituksissa painottuvat LAPWALL LEKO® -kattoelementtijärjestelmän tuotteet sekä julkisivuelementit. Elementtitoimitukset ajoittuvat loppukesään ja syksyyn 2023. Merkittävimmät sopimukset ovat Kolarin monitoimikeskus, Inarin koulu sekä Kemijärven keskuskeittiö. Lisäksi kokonaisuudessa on mukana myös pienempiä asuntorakentamisen kohteita. ” Asuntorakentaminen on laskenut voimakkaasti alkuvuoden aikana. Tämä on näkynyt meillä etenkin yksikerrosseinäelementtien kysynnässä. LapWallin vahvuutena on seinäelementtien kolme päätuoteryhmää: yksikerrosseinäelementit, monikerrosseinäelementit sekä julkisivuelementit. Kysyntä on kasvanut julkisivuelementtipuolella ja kattoelementtijärjestelmän tuotteissa niin hyvin, että tilauskannan kasvu on mahdollistanut Pyhännän tehtaan siirtymisen kesäkuun