LapWall – ympäristöystävällisen rakentamisen suunnannäyttäjä

LapWall on toimittanut vesikaton Helsingin Kannelmäessä valmistuvaan päiväkotirakennukseen, joka noudattaa materiaalivalinnoissaan yhteispohjoismaista Joutsenmerkki-kriteeristöä. Kohteessa on käytetty LAPWALL LEKO -kattoelementtijärjestelmän tuotteita. Kohde on myös ehdokkaana vuoden 2023 Rakennuslehden järjestämässä Vuoden työmaa -kilpailussa.

LapWallin kohteeseen toimittamiin tuotteisiin sitoutui 70 776 kg CO2-ekv /m² eloperäistä hiiltä. Julkisessa rakentamisessa korostuu entistä voimakkaammin ekologinen rakentaminen.

”LapWallin liiketoimintaan on sisäänrakennettu vastuullisuus ja kestävä kehitys. LapWall on hiilijalanjäljeltään negatiivinen eli toimintamme sitoo enemmän hiilipäästöjä kuin aiheuttaa. Kaikille tuotteillemme on laskettu RTS EPD-ympäristöselosteet, joissa tuotteiden koko elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset on laskettu. Arvot on laskettu alkaen raaka-aineiden hankinnasta, käsittelystä, kuljetuksesta tehtaalle jatkuen tuotantoon sekä tuotteen toimitukseen työmaalle. Lisäksi mukana ovat käytön jälkeinen purku, kuljetus, materiaalien käsittely, kierrätys ja loppusijoitus. Seloste antaa arvot myös kierrätyksestä ja uusiokäytöstä saavutettaville ympäristöhyödyille. Ympäristöselosteissa kerrotaan tuotteiden ympäristövaikutukset muun muassa ilmaston lämpenemiseen, otsonikatoon, rehevöitymiseen ja uusiutumattomien energiavarojen ehtymiseen”, kertoo LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen.

Puuelementtien käyttö kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. Puurakentamisen kasvua tukevat erityisesti tiukentuva rakentamisen sääntely sekä ympäristötavoitteet. Suomessa ympäristöministeriö on julkaissut tavoitteen, jonka mukaisesti puurakentamisen markkinaosuuden tavoitellaan kasvavan 45 prosenttiin kaikesta julkisesta rakentamisesta vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen toteutuminen tarkoittaisi puurakentamisen volyymin kaksinkertaistamista nykyiseltä tasoltaan. Uutta puurakentamisen kapasiteettia tarvitaan merkittävästi lisää tavoitteeseen pääsemiseksi.

LAPWALL LEKO® -puuelementtien toimitukseen kuuluu aina elementtisuunnittelu ja kuljetuspalvelu. Lisäksi LapWall tarjoaa puurakennesuunnittelu- ja asennuspalveluita. LAPWALL LEKO® -puuelementit ovat rakenneratkaisuiltaan vakioituja ja standardoituja. LapWallin tehtaat sijaitsevat Pyhännällä, Pälkäneellä, Vetelissä ja Raahessa.