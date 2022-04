Lars Oehlandt on nimitetty Exove Oy toimitusjohtajaksi

Exoven perustaja ja pääomistaja Janne Kalliola siirtyy sivuun toimitusjohtajan tehtävästä, mutta jatkaa aktiivisesti työtään yhtiössä. Jatkossa Kalliola tulee keskittymään yhtiön kasvuun ja kehittämiseen.

”Viidentoista vuoden vetovastuuni aikana Exove on kasvanut startupista merkittäväksi alan toimijaksi. Nyt on hyvä aika siirtää kapula eteenpäin ja aloittaa työt kasvujohtajana. Alan suurin haaste on työvoiman saatavuus ja tämän ratkaiseminen on ensimmäisiä tehtäviäni uudessa roolissani.” Janne Kalliola kommentoi päätöstään.

Exove saa Lars Oehlandtista toimitusjohtajan, jolla on erinomaisen hyvä tekninen osaamistausta, yhdistettynä näyttöihin yritysjohtajana, konseptien kehittäjänä, markkinoinnin ja brändien osaajana.

Oehlandt tulee yhdessä exovelaisten kanssa vauhdittamaan yhtiön kasvua ja kehitystä. Uskomme, että jatkossa esimerkiksi palvelutarjoama ja tapamme toimia asiakassuhteissa saavat uusia muotoja.

“Vaativassa asiantuntijatyössä yrityksen tunnelma, kulttuuri ja yhteinen arvomaailma ovat tärkeitä tekijöitä ja näkyvät myös arjen työssä ja sen laadussa. Olemme erittäin iloisia, että saamme Larsista vahvasti Exoven näköisen ja -tyylisen toimitusjohtajan.”, toteaa Exoven hallituksen puheenjohtaja Pekka Soini.

“Olen innoissani päästessäni yhdessä exovelaisten kanssa kehittämään asiakkaidemme digitaalisia palveluja seuraavalle tasolle. Koen että Exove on vahvasti arvojensa mukaisesti toimiva kumppani, henkilökunnasta ja asiakkaistaan välittävä sekä vastuullinen toimija. ”, Lars Oehlandt kommentoi.

Exove on on suunnittelu- ja ohjelmistoyritys, joka luo digitaalisia ratkaisuja asiakkailleen loppukäyttäjä edellä. Exove tarjoaa palveluita, joilla on välitön vaikutus liiketoimintaan yhdistämällä asiakasymmärryksen, datan ja teknologian. Yrityksellä on toimipisteitä Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Tallinnassa ja se toimii lähes sadan hengen voimin. Asiakkaina on monelle suomalaiselle tuttuja brändejä kuten Neste Oyj, Sanoma Oyj ja koulutuspuolelta mm. Haaga-Helia.