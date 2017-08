Lasin aika on Espoon kaupunginmuseon uusin tutkimusjulkaisu

15.8.2017 12:00 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Kauan odotettu Espoon kaupunginmuseon uusin julkaisu Lasin aika on nyt valmis. Kauklahden lasitehtaan historiasta ja sen tuotannosta kertova julkaisu on usean vuoden tutkimustuloksena syntynyt aiheen ensimmäinen perusteos.

Kauniisti kuvitettu kirja on upea katsaus suomalaisen lasiteollisuuden historiaan. Aikalaiskuvitus tehdasmiljööstä ja tehtaan arjesta houkuttaa lukijan uppoutumaan lasinpuhalluksen saloihin ja eläytymään tehtaalaisten arkeen. Innokkaalle kuvien selailijalle teos antaa visuaalisen kokonaiselämyksen taidokkaiden esinekuvien ja graafisen ulkoasunsa ansiosta.

Kauklahden lasitehdas toimi vuosina 1923–52 Espoon Kauklahdessa ja jo varhaisessa vaiheessa siitä tuli Riihimäen Lasin tytäryhtiö. Kauklahdessa lasitehtaasta kasvoi alueensa merkittävä työllistäjä ja lasiesineiden valmistaja. Tehtaan tuotteista tunnetaan parhaiten maalatut maljakot, mutta tehdas oli myös suurin valaistuslasin tuottaja maassamme 1930- ja 1940-luvuilla. Edelleenkin tehdasrakennus muistuttaa Kauklahdessa menneistä ajoista.

Lasin aika -julkaisu sisältää runsaan kuvallisen esineluettelon, jossa on mukana osa Espoon kaupunginmuseon laajasta lähes 800 esineen Kauklahti-kokoelmasta. Kattavasta lasisanastosta selviävät sanat pintti, potti ja puntteli, sekä muut lasialan erikoistermit jotka esiintyvät teoksessa. Lasin aika on hieno teos lahjaksi, se sopii keräilijälle ja tutkijalle, lasialan harrastajalle ja ammattilaiselle. Kolmikielinen teos on julkaistu myös kansainvälistä keräilijä- ja harrastajakuntaa ajatellen.

Myyntipisteet: Talomuseo Glims, EMMA shop

Tilaukset jälleenmyyjille: kaupunginmuseo@espoo.fi