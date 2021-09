Läskisoosi ja kanaviillokki palkittiin Michelin-tähdellä!

Finnjävel Salonki tarjoaa uniikin ravintolakokemuksen sukeltaen suomalaisuuteen niin ruuassa kuin sisustuksessa. Tutut maut ja kotimaiset käsityön aarteet on puettu salonkikelpoiseen asuun ja tuotu tähän päivään. Suomalainen gastronomia voi hyvin ja on herättänyt nyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Michelin Guide Nordic Countries 2021 julkaistiin maanantaina 13.9. ja Finnjävel Salonki täydensi Suomen tähtikarttaa uudella upealla Michelin-ravintolalla ansaiten lisäksi Service Award -tunnuksen.

"Suomalaiset ovat aina huolissaan siitä, että mitä ulkomaalaiset ajattelevat meidän ruoastamme. Enää ei tarvitse miettiä! Suomalainen ruoka on huikean hyvää, seistään sen takana ylpeästi selkä suorana ja nautitaan siitä yhdessä. Tämä tähti on suurin palvelus suomalaiselle ruokakulttuurille vuosikymmeniin. Suomalaisella perinneruoalla on paikkansa myös nykyajassa. Tämä on vahva osoitus siitä, miten pienellä päivityksellä voimme viedä perinteitä eteenpäin vielä sukupolvien ajan", kommentoi ravintoloitsija Tommi Tuominen.

Ravintoloitsija Timo ”Lintsi” Linnamäki jatkaa: ”Tämä on aivan hillittömän hieno tunnustus Finnjävelille ja suomalaiselle ruoalle ja kulttuurille! Viimeinen 1,5 vuotta on ollut erittäin haasteellinen aika koko toimialallemme ja tämä tähti on kiitos pitkäjänteisyydestä, sinnikkyydestä ja sitkeydestä; tähti antaa valoa tulevaan juuri oikealla hetkellä! Tästä alkaa Finnjävel Salongin uusi aikakausi Michelin-ravintolana sekä suomalaisen ruokakulttuurin, perinteisten ruokalajien ja raaka-aineiden tarinankertojana. Iso kiitos koko pirun loistavalle henkilökunnalle!"

Kiitos Michelin-tähdestä kuuluukin koko Finnjävel Salongin henkilökunnalle. Salongin tiimiin kuuluvat Otto Sovelius (ravintolapäällikkö), Santeri Lankinen (sommelier), Katariina Sommerschield, Hanna Hiiesalu, Oskari Rahikka (keittiömestari), Jarkko Pulkkinen ja Tuomas Sirviö.

Finnjävelin tarina alkoi vuonna 2016 Helsingin Etelärannassa, jossa Henri Alén ja Tommi Tuominen avasivat kaksivuotisen projektiravintolan kunnianosoituksena kotimaiselle ruokaperinteelle. Idea ravintolaan syntyi keittiömestareiden tutkiessa omia juuriaan sekä suomalaista ruokakulttuuria. Suuren suosion saavuttanut ravintola nousi tuhkista vuonna 2019 ja avasi ovensa Etu-Töölöön, Helsingin Taidehallille kahtena ravintolana: matalamman kynnyksen lounas- ja illallisravintola Salina sekä hienostuneempana fine dining -ravintola Salonkina. Ravintolat omistavat alan pitkän linjan konkarit Tommi Tuominen, Timo Linnamäki, Samuil Angelov ja Henri Alen.

Ravintola Finnjävel Salonki

Ainonkatu 3, 00100 Helsinki

https://finnjavel.fi/salonki/