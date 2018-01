Laskut voi nyt saada suoraan matkapuhelimeen - Klever ja Lindorff aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on vähentää paperilaskuja

Klever Ab Oy/Lindorff Oy









Klever on suomalainen startup-yritys, joka on kehittänyt mobiilisovelluksen laskujen maksamiseen. Vuonna 2016 perustettu yritys on kerännyt sijoittajilta 2,2, miljoonan euron pääoman ja saanut Tekesiltä 0,5 miljoonan euron lainan. www.kleverapp.com

Lindorff on johtava luotonhallinnan palveluyritys, joka on auttanut ihmisiä pitämään luotot hallinnassa Suomessa jo yli 50 vuotta. Yhtiön palveluksessa on Turussa, Lahdessa ja Helsingissä n. 500 työntekijää. Lindorffin laskutuspalvelut välittävät lähes viisi miljoonaa tavallista laskua vuodessa. www.lindorff.fi

KLEVER BANG!

Kleverin missio on hävittää paperilaskut maailmasta ja sen vuoksi ryhdymme ihan konkreettisiin toimenpiteisiin: räjäytämme 1000 kg paperilaskuja taivaan tuuliin Finlandiatalon edustalla 11.1.2018 klo 18. Tervetuloa juhlistamaan laskujen maksamisen uuttaa aikakautta!