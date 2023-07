Läsning för stugor över hela landet

Kalojen elohopeapitoisuus vaihtelee vuodenajan mukaan 5.7.2023 15:34:15 EEST | Tiedote

Kalaa sisältävällä ravinnolla on useita terveysvaikutuksia, mutta samalla se on myös ihmiselle merkittävin myrkyllisen elohopean lähde. Suomalaisessa humuspitoisessa järvessä tehdyn vuodenaikaistutkimuksen mukaan kalojen elohopeapitoisuus on korkeimmillaan talvella kutuajan läheisyydessä ja alimmillaan kasvukauden päättyessä syksyllä.