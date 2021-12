Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia Anne-Maija Aallolle

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittaja, Anne-Maija Aallon Mistä valo pääsee sisään, on kahden hyvin erilaisen ja erilaisia arvoja edustavan hahmon dystooppinen rakkaustarina, joka sijoittuu veden peittämään entiseen Japaniin. Se on itsenäinen jatko-osa Aallon kiitetylle Korento-romaanille.

Finlandia-voittajan valitsi futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen. Palkintoperusteluissaan Pölönen kutsuu Mistä valo pääsee sisään -teosta muun muassa puhuttelevaksi, viipyileväksi ja vahvistavaksi.

”Kerronta on sujuvaa, sen maailma on kaukainen, mutta ajankohtainen. Ihmisyyden suuret kysymykset ovat läsnä. Tarina kuljettaa nuoren elegantisti huomaamaan, kuinka suhde vanhempiin voi muuttua, kun heitä oppii tuntemaan enemmän”, Pölönen sanoo.

Turkulainen nuortenkirjailija Anne-Maija Aalto (s. 1988) teki vaikutuksen kirjallisuusmaailmaan jo vuoden 2016 esikoisteoksellaan Syvään veteen, jolle myönnettiin kunniamaininta Otavan nuortenromaanikilpailussa. Viime vuonna julkaistu Korento valittiin Topelius-nuortenkirjallisuuspalkintoehdokkaaksi.

”Tämä palkinto on monella tapaa minulle unelmien täyttymys. On tietenkin kirjailijana upeaa saada tällainen tunnustus omasta työstä, mutta on myös mahtavaa, että palkinnon myötä monet uudet lukijat löytävät kirjani. Edustan ylpeänä nuortenkirjailijoita, joiden taidokkaat teokset jäävät liian usein vaille huomiota”, Aalto sanoo.

Mistä valo pääsee sisään palkittiin myös viime viikolla järjestetyssä Kulttuurigaalassa yleisön suosikkina lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaista.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Finlandia-palkinnot jaettiin 1. joulukuuta kello 19 alkaneessa tilaisuudessa. Se on nähtävissä jälkikäteen Yle Areenassa.

Valintalautakunnan puheenjohtajana toimi elokuva- ja tv-alan asiantuntija Petri Kemppinen ja jäseninä kirjastoalan asiantuntija Päivi Jokitalo ja kehittämispäällikkö Emmi Jäkkö.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 1997.

Lisätiedot, haastattelu- ja vedospyynnöt: anni.gullichsen@otava.fi