Lasten ja nuorten hätään täytyy vastata välittömästi - Uusi Nuorten tukilinja tarjoaa kriisiapua

Nuorten Tukilinja tarjoaa 12-20-vuotiaille lapsille ja nuorille akuuttia, maksutonta apua. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi. Palvelussa päivystävät mielenterveysalan ammattilaiset.

Apua akuuttiin tarpeeseen

Nuoren hätä on aina otettava vakavasti ja akuuttiin hätään tai voimakkaaseen ahdistukseen on puututtava nopeasti. Lapsen tai nuoren kynnys ottaa yhteyttä Hätäkeskukseen on todella suuri silloin, kun kyseessä on huoli omista itsetuhoisista ajatuksista tai pelosta, että lähiaikuinen satuttaa tai tekee väkivaltaa.

Luottamuksellisuus ja henkilökohtaisuus ovat nuorille tärkeitä asioita. Luottamuksellinen kohtaaminen ja keskittyminen nuoren hätään tai akuuttiin tilanteeseen voivat jo itsessään helpottaa nuoren tuskaista oloa.

Ohjausta avun piiriin

Lapsille ja nuorille tarjotaan lisäksi mahdollisuutta varata soittoaika MLL:n työntekijälle seuraavaksi päiväksi. Yhdessä työntekijän kanssa selvitetään tilannetta ja pyritään helpottamaan vaikeita tunteita sekä luodaan siltoja muihin tukitahoihin. Tavoitteena on ehkäistä nuorten itsetuhoista käyttäytymistä, eristäytymistä sekä saada nuori saatettua tehokkaamman avun piiriin.

- Joskus on niin, että ei ole uskaltauduttu jakamaan synkimpiä ajatuksia tai omassa perheessä tapahtuvia isoja asioita jo olemassa olevalle tukikontaktille. Yritämme yhdessä nuoren kanssa rakentaa uusia siltoja myös heitä jo hoitaviin ammattilaisiin, painottaa Nuorten tukilinjan asiantuntija Erika Viding.

Nuorten tukilinjan on tarkoitus tukea nuorta nopeasti ja intensiivisesti sekä luoda valoa ja toivoa nuoren elämään. Palvelu avautui 10.8. ja on tavoittanut jo nyt hyvin kohderyhmänsä. Tarve on selkeä ja puhelin soi yössä aktiivisesti. Yleisimmät yhteydenottoaiheet ovat olleet ahdistuneisuus tai muu huonovointisuus, traumaattiset tapahtumat sekä yksinäisyyden aiheuttama suru.

MLL:n lasten ja nuorten palvelut kuuntelevat iltamyöhään

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin 116 111 päivystää joka päivä klo 14-20 ja viikonloppuisin klo 17-20. Vastaajina ovat vapaaehtoiset päivystäjät, joita alan ammattilaiset tukevat. Chat -kanavalla päivystetään joka ilta klo 17-20. Aikoja voi myös varata ennakkoon ammattilaiselle.