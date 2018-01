Lasten ja nuorten liikuntatunnit alkavat 8. tammikuuta

Lasten ja nuorten liikuntatunnit käynnistyvät täydellä teholla heti vuoden alusta maanantaina 8. tammikuuta.

6-13-vuotiaille suunnatun EasySportin tarjonnassa on yli sata maksutonta liikuntatuntia, joita järjestetään liikuntahallien lisäksi koulujen liikuntatiloissa. EasySport-tuntien sisällöt suunnitellaan yhdessä lapsen kanssa osaavan ohjaajan ohjauksessa. Tärkeintä on iloinen yrittäminen sekä reilu meininki. EasySportin lajivalikoimassa on muun muassa parkour, kiipeily, skeittaus ja capoeira.

13-17-vuotiaiden FunAction-toiminnasta puolestaan pääsee nauttimaan lunastamalla 20 euron (+ 4 euron asiakaskortti) liikuntakortin, jolla voi osallistua vaikka kaikille kevätkauden FunAction-tunneille: lajikattauksessa ovat muun muassa pipolätkä, jooga, kuntonyrkkeily, bailatino, nyrkkeily ja tanssi.

18-29-vuotiaiden NYT-liikunnan tunneille pääsee maksutta ja tarjonnasta löytyy noin 50 lajia, mukana muun muassa tankotanssi, salibandy, sulkapallo, Zumba ja futsal.

EasySportiin, FunActioniin ja NYT-liikuntaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Lisätietoja verkkosivuilta

http://easysport.fi, http://funactionnuorille.fi ja http://nytliikunta.fi