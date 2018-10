Lasten ja nuorten puhelimessa maratonpäivystys 20.11.

Etsinnässä uusia leikkejä Leikkipankkiin 18.10.2018 11:03 | Tiedote

Uuden leikin kilpailu on julistettu alkaneeksi. Kännykällä kätevästi toimiva Leikkipankki on ajanvieteideoiden aarrearkku, josta löytyy jo monet klassikot, mutta paljon myös tuoreita tuttavuuksia. Siitä huolimatta maailma on pullollaan leikkejä, joita ei ole vielä Leikkipankkiin kirjattu. Näiden etsimiseksi järjestetään nyt Uuden Leikin Kilpailu. Kaikki Leikkipankkiin leikkejä 9. marraskuuta mennessä lisänneet osallistuvat arvontaan.