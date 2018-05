Lasten matkaopas Eurooppaan kertoo vinkit matkaaville perheille

Tittamari Marttisen Lasten matkaopas Eurooppaan vie värikkäälle ja iloiselle matkalle eurooppalaisiin kaupunkeihin. Kirja sopii nuoren lukijan itse luettavaksi sekä lapsen ja aikuisen yhteisiin nojatuolimatkoihin tai lomareissuun valmistautumiseen.

Miksi Maltan presidentin palatsissa pelataan jalkapalloa? Miksi Islannissa ei voi matkustaa junalla eikä rakentaa taloa mihin tahansa paikkaan? Miksi Brysselin Grand Placella on erityisen hauskaa puhaltaa jättisaippuakuplia? Kuka sytyttää Eiffel-torniin valot?

Lapsille suunnattu matkaopas tutustuttaa lukijan eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien kaupunkien arkielämään ja erikoisuuksiin sekä kurkataan historiaan ja hassuihin tapoihin. Joka kaupungissa on tunnetut nähtävyydet, mutta myös tuntemattomat aarteensa. Kirjassa annetaan matkavinkit Amsterdamiin, Barcelonaan, Pariisiin, Brysseliin, Lontooseen, Edinburghiin, Vallettaan, Ateenaan, Roomaan, Gdanskiin, Reykjavikiin, Sibiuhun sekä Berliiniin ja Rovaniemelle.

Tittamari Marttinen on arvostettu lasten- ja nuortenkirjailija. Hän on kirjoittanut ja suomentanut mittavan määrän teoksia. Marttinen on palkittu usealla kirjallisuuspalkinnolla.

Teos: Lasten matkaopas Eurooppaan

Kirjailija: Tittamari Marttinen

ISBN: 9789523041417

Ilmestymispäivä: 30.5.2018

Sivuja: 241



Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Avain, viestintäjohtaja Vilja Perttola, puh. 040 755 3319, vilja.perttola@avain.net

Arvostelukappaleet: info@avain.net