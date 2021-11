Lastenkirjasta apua pelkojen käsittelyyn!

Anni Pesosen “Credo – Tieni mystiikkaan” Vuoden kristillinen kirja 2021 -voittaja! 1.11.2021 08:50:00 EET | Tiedote

Anni Pesosen Credo – Tieni mystiikkaan (Basam Books 2021) on voittanut Vuoden kristillinen kirja 2021 -kilpailun. Vuoden kristillinen kirja 2021 -voittajan valitsi piispa Mari Leppänen. Valintaperusteina mainittiin muun muassa se, miten kirja on tallentanut yhden ihmisen hengellistä ja henkilökohtaista pohdintaa kriisiaikana. Lisäksi ansioksi katsottiin se, kuinka Pesonen käy kirjassaan vuoropuhelua tämän ajan kaipaajien ja etsijöiden kanssa. Anni Pesonen on teologi, joka on toiminut raamatuntutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa ja kouluttajana Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Nykyisin hän toimii seurakuntapappina Nurmijärvellä.