Lastenkirjauutuuksia

Titta Kuisma & Laila Nevakivi: Lapsen oma pöllökirja

Ilmestyy 12.9.2023

myös e-kirjana

Kauniisti kuvitettu tietokirja kuljettaa sadun keinoin pöllöjen ihmeelliseen maailmaan.



Menninkäiset löytävät metsästä eksyneen olennon, joka saa nimekseen Hyypi. Tämä kantaa mukanaan isoa pöllönsulkaa. Kesän Hyypi viettää menninkäisten luona ja kohtaa monenlaisia pöllöjä mitä ihmeellisimmissä paikoissa. Ensilumen tultua Hyypi lähtee selvittämään sulan arvoitusta ja sitä, mistä hän metsään joutui. Yllätys on melkoinen, kun arvoitus ratkeaa.



Kirjan mukaansatempaavissa tarinoissa, tieto-osioissa sekä upeissa kuvissa kerrotaan pöllöjen käyttäytymisestä ja elintavoista, kuten lentämisestä, saalistamisesta, kevätsoitimesta, pesinnästä ja tietysti pörheistä pöllönpoikasista.



Kirja esittelee kaikki kymmenen Suomen luonnossa elävää pöllölajia sekä muutaman satunnaisesti vierailevan pöllölajin.



Ikäsuositus: 5+





Titta Kuisma on hartolalainen lastenkirjailija, tietokirjailija ja ympäristökasvattaja.

Laila Nevakivi on helsinkiläinen palkittu kuvittaja, joka tunnetaan luonto- ja satukuvistaan. Hän on kuvittanut yli 20 lastenkirjaa.

Mari Sylvia Kokko & Mari Luoma: Huima retki talviyössä - Mörön ja sopulin seikkailut

Ilmestyy 14.9.2023

myös e-kirjana



Mörkö ja sopuli saavat tehtävän, jonka suorittaminen vaatii aikamoista rohkeutta. Ainakin sellaiselta, joka sattuu olemaan vähän arka.



Joulunalusaika on Korvatunturilla kovin kiireistä ja juuri pahimmilleen paljastuu kriittinen unohdus. Nenänkiillotusvaha on jäänyt noutamatta, eikä joulun lahjakierrosta voi hoitaa turvallisesti ilman sitä.



Sohvan alla piileskellyt mörkö lähetetään nenävahanhakureissulle, mutta Pohjolan kylmä talviyö ei ole turvallinen paikka siihen tottumattomalle. Onneksi oppaana on sentään urhea – joskin Mörön mielestä vähän turhan puhelias – sopuli.



Ennen kuin nenävaha on haettu, on mörkö saanut tutustua niin keloja kolistelevaan Holokoluuttiin kuin suolla tanssiviin hytymyyhkyihinkin. Vaarallisin on kuitenkin itse talviyö.



Ikäsuositus: 5+





Mari Sylvia Kokko on sammaloitunut kotihiiri, joka viihtyy tarinoiden ja outojen otusten parissa ja kärsii kroonisesta uteliaisuudesta maailmankaikkeuden suhteen.

Mari Luoma on kuvittaja ja sarjakuvantekijä, joka kuvittaa kaikkea lastenkirjoista mainoksiin. Luoman upeita kuvituksia voi ihailla lukuisissa tunnetuissa ja myyvissä lastenkirjoissa., mm. Telma-sarjan kirjoissa. Voihan nenä! Ylläripylläri! ja Some soikoon!