Lastenmusiikkiyhtye Soiva Siili on vuoden 2022 Valtakunnallinen Hyväntekijä

Suomen Lions-liitto jakaa vuosittain Hyvän Päivänä 8.10. tunnustusta henkilöille tai tahoille, jotka ovat toiminnallaan vahvistaneet yhteistä hyvinvointia Suomessa.

Palkinnon perusteissa mainitaan, että muusikot Kyösti Salmijärvi ja Markus Lampela edistävät omalla työllään kulttuurista tasa-arvoa pohjoisesta käsin. He ovat lastenmusiikin ammattilaisia, joilla on suuri sydän.

− Palkitseminen tuntuu hyvältä, vaikkei se olekaan hyvän tekemisen motiivi. Tärkeintä siinä on, että se nostaa hyvän tekemisen otsikoihin, olipa saaja kuka tahansa, Lampela ja Salmijärvi sanovat.

Yhtye kokee hyväntekeväisyyden luontevana osana toimintaansa, kansalaisvaikuttamisena, johon heillä on erinomainen mahdollisuus tunnettuna lastenmusiikkiyhtyeenä.

− Hyvän tekeminen on ikään kuin sisäänkirjoitettuna lastenmusiikkiammatissamme. Silloinkin, kun esiinnymme palkkiota vastaan, teemme hyvää, tuomme iloa ja hyvää mieltä lapsille ja perheille. Yhteyden tuomaa tunnetta ei voi euroilla mitata. Olemme osa lapsille tarjotusta tärkeästä kulttuuritoiminnasta, johon lapsella tulee olla oikeus YK:n lapsen oikeuksien sopimuksenkin mukaan.

Soiva Siili valikoi hyväntekeväisyyskeräyksiensä kohteiksi perhetyötä tekeviä tahoja, jotka eivät ole kunnallisia tai valtiollisia. Julkishallinnollisten organisaatioiden tukemisen he jättävät yhteiskunnan vastuulle.

Apua paikkakunnalle ja kansainvälisesti

Vuoden lionien hyväntekijäksi on valittu LC Iisalmi/Koljonvirta. Lionsklubi on auttanut monin tavoin sodan jalkoihin jääneitä ukrainalaisia.

Klubin avustustoiminnassa on näkynyt upeasti yhdessä tekeminen, Lions-brändin positiivisen mielikuvan edistäminen, uudet jäsenet, klubihengen nostattaminen, sosiaalisen median tuloksellinen käyttö sekä jatkuvuudesta huolehtiminen ja näkyvä yhteistyö muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Leijonat ovat lisäksi tulleet paikkakunnalla osaksi yhteiskuntaa.

Valinnat julkistetaan 8.10. klo 15.00 Hyvän Päivänä Oulussa, Kulttuuritalo Valvessa (Hallituskatu 7, 90 100 Oulu), johon tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta. Tarjoilujen vuoksi pyydämme tiedotusvälineiden edustajia ilmoittautumaan 6.10. mennessä Suomen Lions-liiton viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna-Kaisa Janssonille, anna-kaisa.jansson@lions.fi, 050 3077 043.

Lionstoiminnan Hyvän Päivä 8.10. koskee noin 18 000 vapaaehtoistyöhön sitoutunutta yli 800 lionsklubissa eri puolilla maata. Hyvän Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota lionien vapaaehtoiseen palvelutoimintaan ja mahdollisuuksiin lisätä yhteistä hyvinvointia. Hyvän Päivänä lionsklubit ympäri maata lisäävät muun muassa liikenneturvallisuutta jakamalla heijastimia.

Hyvän Päivä on myös Lions-järjestön perinteinen kansainvälinen palvelupäivä, jota vietetään ympäri maailmaa. Järjestön perustaja Melvin Jones kutsui ensimmäisen vuosikokouksen koolle Texasiin, Dallasiin vuonna 1917 ja kokouksen alkamisajankohdan muistona lioneilla on tapana viettää palvelupäivää joka syksy 8. lokakuuta järjestön iskulauseen We Serve - Me palvelemme mukaisesti.