Lastenohjelmat suoratoistopalvelun katselukärjessä – C More vastasi kysyntään SF Kidsin laatusisällöllä

14.7.2017 12:08 | Wolfcom

Kuukausimaksullisen C More -suoratoistopalvelunsa keväällä lanseerannut MTV on tehnyt merkittävän ohjelmasopimuksen yhden maailman vanhimman elokuvayhtiön, ruotsalaisen Svensk Filmindustri AB:n kanssa. Sopimuksen myötä SF Filmsin laadukas lastensisältö saapui kesän kynnyksellä C Moren viihdekirjastoon ja näin myös uusin sukupolvi suomalaislapsia saa lomallaan nauttia rakastetuista klassikkosarjoista ja -elokuvista. Keväällä C Morella ensi-iltansa saanut uudistettu Muumilaakson tarinoita -sarja todisti, että laadukkaat lastenohjelmat ovat nousseet merkittävään asemaan suoratoistopalveluiden tilauspäätöksiä tehdessä.

Lastensisällöt ovat nousseet suoratoistopalveluiden suosituimpien ohjelmien listoille. Keväällä lanseerattu uusi kotimainen C More toi maaliskuussa viihdekirjastoonsa uudistetun Muumilaakson tarinoita -sarjan, joka on ilmestymisestään saakka ollut suoratoistopalvelun viiden katsotuimman sisällön joukossa. Uusi sopimus SF Filmsin kanssa tuo C Morelle runsaasti niin uutta lastentuotantoa, kuin myös suomalaisten rakastamia ruotsalaisklassikoita, kuten Astrid Lindgrenin rakastettuihin tarinoihin perustuvia sarjoja ja elokuvia.

”Lastenohjelmissa konkretisoituu suoratoistopalveluiden parhaat puolet, sillä niitä voi katsoa missä ja miten vain. Suosikkiohjelmien streaming vaikka kännykkään onkin suosituimpia pelastajia lapsia tylsistyttäviin tilanteisiin auton takapenkiltä sateiseen mökkilomapäivään. Pian lapsille on vaikea perustella aikataulutettujen televisio-ohjelmien tarkoitusta, kun suoratoistosta tulee uudelle katsojasukupolvelle itsestäänselvyys. Siksi lapset ovatkin C Moren ohjelmaostoissa aivan yhtä tärkeässä asemassa kuin aikuisetkin ja teemme kaiken sisältömme eteen töitä nyt enemmän kuin koskaan. Huippulaadukkaan SF Kids -sisällön saaminen C Morelle on tästä konkreettinen esimerkki”, kertoo MTV Oy:n kuluttajaliiketoiminnasta vastaava Johannes Leppänen.

Uudistettu Muumilaakson tarinoita -sarja on ollut keväällä lanseeratun C More paitsi katsotuinta lastensisältöä, myös koko palvelun katsojalistojen kärkisijoilla. Tove Janssonin kirjoihin perustuvat tarinat saavat SF Kids -sopimuksen myötä rinnalleen Ruotsin vastineensa Astrid Lindgrenin klassikot. Näitä ovat esimerkiksi ikisuosikit Vaahteramäen Eemeli, Ronja ryövärintytär, Peppi Pitkätossu, Kalle mestarietsivä, Saariston lapset, Melukylän lapset ja Veljeni Leijonamieli elokuvat sekä Peppi Pitkätossu- ja Katto-Kassinen -animaatiosarjat.

”Talvella julkaistu uutinen Muumilaakson tarinoita -sarjan uudistuksesta herätti paljon kohua, mikä puolestaan asetti sarjalle kohdistetut odotukset erittäin korkealle. Olikin riemastuttavaa huomata, että muumien viehätysvoima ei ole muutaman vuoden tauosta huolimatta kadonnut mihinkään ja uudistettua sarjaa rakastetaan aivan kuten ennenkin. Muumilaakson tarinat ovat lanseerauksestaan lähtien pitäneet paikkansa koko viihdekirjaston TOP5:ssä kansainvälisen ja kotimaisen viihteen sekä suurten urheilutapahtumien rinnalla. Innolla odotankin, miltä Lindgrenin ja muiden SF Kidsin kautta tulleiden lastensisältöjen listaus näyttää kesän jälkeen”, jatkaa Johannes Leppänen.

C More lanseeraus onnistui

Keväällä lanseerattu C More on täyttänyt sille asetetut odotukset niin palvelun sisällön ja toimivuuden kuin myös asiakasmäärien suhteen.

”Kaiken kaikkiaan ylitimme ennusteemme C More -palvelun suosion suhteen, joten voimme olla erittäin tyytyväisiä päätökseemme investoida uuteen kuluttajateknologiaan ja suoratoistosisältöihin. Pääsimme tunnettuudessa suoratoistopalveluiden markkinakakkoseksi vain parissa viikossa ja viimeistään kevään MM-kisat osoittivat, että suomalaisissa on potentiaalia seurata pohjoismaista kuluttajamallia. Niissä jo kolmannes kaikesta katselusta on kuluttajamaksullista verkkosisältöä ja kotitaloudet tilaavat samanaikaisesti myös useampia kuin yhtä sisältöpalvelua”, kertoo Johannes Leppänen.

Kaikki C Moren lastenohjelmat ovat joko suomeksi puhuttuja tai tekstitettyjä. Palveluun on tulossa loppuvuodesta lapsiturvallinen profiiliasetus, joka estää perheen pienimpiä näkemästä muita kuin lapsille tarkoitettuja ohjelmia.