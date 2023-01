Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksessa ja asiakassuunnitelmien laatimisessa vakavia puutteita

Lastensuojelulain 13 b §:n mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan enintään 35 lasta asiakkaana. Mitoitus laskee 30 asiakkaaseen 1.1.2024 alkaen.

Lastensuojelulain 30 §:n mukaan lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on viipymättä laadittava asiakassuunnitelma asiakkuuden alettua. Myös huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelman laatiminen on yksi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän keskeisemmistä velvollisuuksista, joka vaikuttaa lapsen oikeuksien asianmukaiseen toteutumiseen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ohjauspäätökset

Aluehallintovirasto havaitsi valvonnassaan, että lastensuojelun sosiaalityöntekijäresurssit olivat useissa kunnissa riittämättömät täyttämään palvelujen järjestämiselle laissa asetettuja velvoitteita, kuten asiakassuunnitelmien laatimisen ajallaan. Riittämättömät resurssit vaarantavat asiakasturvallisuuden lastensuojelussa ja vaikuttavat palvelujen laatuun sekä sisältöön heikentävästi. Kunnat toivat esille selvityksissään sosiaalityöntekijöiden huonoa saatavuutta alueella tekemistään korjaavista toimenpiteistä ja rekrytoinnista huolimatta.

Aluehallintovirasto antoi hallinnollista ohjausta lastensuojelupalvelujen järjestämisestä kunnittain ja kuntayhtymittäin seuraavasti:

Oulun kaupungille vakavan huomautuksen

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle huomautuksen

Oulaisten kaupungille vakavan huomion kiinnittämisen

Oulunkaaren kuntayhtymälle vakavan huomion kiinnittämisen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle vakavan huomion kiinnittämisen

Myös Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen katsottiin menetelleen lainvastaisesti palvelujen järjestämisessä.

Lastensuojelun palvelujen järjestämisvastuu siirtyi Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun hyvinvointialueille 1.1.2023. Aluehallintovirasto saattoi kuntia ja kuntayhtymiä koskevat päätökset hyvinvointialueille tiedoksi ja huomioitavaksi palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Aluehallintovirasto tulee valvomaan edelleen lastensuojelun palvelujen järjestämistä hyvinvointialueella osana sille kuuluvaa valvontatehtävää.



