Lastentarhanopettajakoulutuksen edelläkävijä Ebeneser palaa päiväkodiksi

Vuosi 2017 on erityinen juhlavuosi: lastentarhanopettajankoulutus täyttää 125 vuotta, ja tätä juhlaa vietetään osana Suomi 100-juhlavuotta. Juhlavuosi on merkityksellinen monelle kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen työntekijälle, tälläkin hetkellä Helsingin kaupungin palveluksessa on noin 1700 lastentarhanopettajaa.

Ebeneser-rakennuskuva: Ebeneser-säätiö

Helsingin kaupungin päiväkotien määrä kasvaa 277:ään, kun suomalaisen lastentarhanopettajakoulutuksen edelläkävijä, Ebeneserin päiväkoti palaa Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen käyttöön vuoden lopussa. Samassa talossa sijaitsee Lastentarhamuseo, jota ylläpitävältä Ebeneser-säätiöltä Helsinki vuokraa päiväkodin tilat. Ebeneser-säätiö koulutti lastentarhanopettajia Ebeneser-talossa Helsinginkadulla 1990-luvulle asti. Talossa toimi myös lasten seimi, lastentarha ja koululaisten päiväkoti. Koulutus siirtyi yliopistojen alaisuuteen 1995. Talossa toimi jonkin aikaa myös yksityinen päiväkoti. Vielä tänäkin päivänä Ebeneser-säätiö järjestää varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusta esim. draama-, taide- ja musiikkikasvatuskoulutusta päiväkotien henkilöstölle sekä Aikamatkalla-koulutusta päiväkodeille.



- On hienoa saada Ebeneser-rakennus täyttymään jälleen lasten äänillä. Päiväkoti tarjoaa paikan noin 40 iältään 1-5-vuotiaalle lapselle. Jo Ebeneserin alkuaikoina varhaiskasvatuksessa keskeistä oli leikki, liikkuminen ja luonto eli asioita, jotka ovat keskeisiä tämän päivän varhaiskasvatuksessa. Niiden rinnalla uutta on mediakasvatus, teknologiakasvatus ja monilukutaito. Ebeneser tarjoaa ainutlaatuisen toimintaympäriston varhaiskasvatukselle. Aiempaa enemmän korostuu myös osallisuus, toiminnan arviointi ja vahva pedagogisuus”, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas. Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, puh. 09 310 43368

