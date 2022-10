Lastentautien tutkimussäätiö jakoi lastentautien tutkimukseen yli 2 miljoonaa euroa

Lastentautien tutkimussäätiö on tukenut 60 vuoden ajan lastentautien tutkimusta Suomessa. Se jakaa vuosittain apurahoja ja palkitsee ansioituneita tutkijoita. Viimeisen 15 vuoden aikana säätiö on jakanut tutkimukseen rahaa yli 30 miljoonaa euroa, ja tuen määrä on ollut viime vuosina kasvusuunnassa. Lastentautien tutkimussäätiön pitkäaikaisen tuen ansiosta tutkimus Suomessa on maailman kärkeä.

Faktaboks: Lastentautien tutkimussäätiö

- Lastentautien tutkimussäätiö perustettiin v. 1962.

- Säätiön edeltäjä oli Lastentautien tutkimusrahaston kannatusyhdistys, jonka perustajiin kuului mm. Alli Paasikivi. Yhdistys keräsi Arvo Ylpön 60-vuotissyntymäpäivälahjaksi 4,75 miljoonaa markkaa, jolla Ylppö perusti Helsingin Lastenklinikalle Suomen ensimmäisen tutkimuslaboratorion vuonna 1947. Laboratorion ansiosta lastentautien tutkimuksen taso lähti nousuun.

- Lastentautien tutkimussäätiön tuen ansiosta lastentautien tutkimus vahvistui erityisesti Helsingin Lastenklinikalla. Uuden tutkimussäätiön tuki ulottui Turun Lastenklinikalle ja se laajeni vuosien mittaan uusille Lastenklinikka-paikkakunnille Tampereen, Kuopion ja Oulun yliopistosairaaloiden yhteyteen.

- Säätiö jakaa tutkimusapurahoja lastentautien tutkimukseen, palkitsee ansioituneita tutkijoita ja rahoittaa professuureja ja tutkijoiden palkkaamista yliopistosairaaloissa.