Lataamo Group Oy:lle uusi toimitusjohtaja – Mia Ropponen johtamaan kasvua

Lataamo on hyvien tekojen toimisto, joka perustaa tekemisensä puheiden sijaan tekoihin. Tekojen ytimessä ovat vaikuttavat brändikohtaamiset sekä fyysisessä että digitaalisessa ympäristössä. Uutena toimitusjohtajana aloittava Mia Ropponen kertoo arvostavansa enemmän tekoja kuin puheita. Se, että yritys elää arvojensa mukaisesti vakuutti hänet.



– Koronapandemian aikana tapahtuma-ala kohtasi suuria haasteita. Lataamon omistajat päättivät kuitenkin, että ketään ei irtisanota eikä lomauteta, vaan kaikki pidetään mukana. Yhtiö onnistui uudistumaan pandemian aikana ja kehittyi entistä vahvemmaksi, minkä jälkeen kasvu on ollut nopeaa. Se teki vaikutuksen ja osoitti aitoa arvojen mukaan elämistä, kuten myös ketteryyttä ja innovatiivisuutta löytää ratkaisuja erittäin kovissakin olosuhteissa. Haluan antaa panokseni yritykselle, joka elää aidosti arvojensa mukaisesti, Mia Ropponen sanoo.



Mia Ropponen on tehnyt värikkään työuran tapahtumien toteuttamisesta Seikkailu Oy:ssä strategiseen brändin kehitykseen pörssiyhtiö Keskon johtoryhmässä.



– Mia on rakentanut itselleen poikkeuksellisen laajan ymmärryksen ja osaamisen kokemuksellisesta markkinoinnista. Hänellä on erinomainen strategisen suunnittelun ja toimeenpanon sekä asiakasymmärryksen osaaminen. Mia on Lataamon näköinen, intohimoinen, ilmiöistä syttyvä ja ihmisläheinen persoona. Hän on meille sekä pätevä että sopiva johtaja ja hyvä ihminen, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Tim Livson.

Paluu luovan toimiston ilmapiiriin houkutteli

Mia Ropponen uskoo, että Lataamolla on mahdollisuus vaikuttaa laajasti suomalaisten yritysten markkinoinnin kehitykseen. Markkinoinnin murros ja tunnejäljen yleinen kaventuminen luovat yhä kasvavaa tarvetta vaikuttaville brändikohtaamisille sekä digitaalisessa että fyysisessä ympäristössä.

– Tuon mukanani monipuolisen kokemuksen niin toimistotyöstä kuin myös pöydän toiselta puolelta asiakkaana. Olen tehnyt markkinointia laaja-alaisesti tapahtumista mainontaan ja tuotekehityksestä sisältöihin. Asiakasymmärrys, strateginen näkemys ja niiden vieminen käytäntöön arjessa ovat minulle tuttuja ja mieluisia hommia. Asiakkaalle syntyvä lisäarvo syntyy liiketoiminnan ja ihmisten ymmärryksestä, relevantista näkemyksestä, erottuvista luovista ratkaisuista, luotettavasta tuotannosta ja tietysti sujuvasta palvelusta, uskoo tuleva toimitusjohtaja Ropponen ja jatkaa:

– Haluan myös auttaa uusia tekijöitä oppimaan ja kasvamaan huipulle. Lataamo tarjoaa tähän loistavan mahdollisuuden ennakkoluulottoman asenteen ja monipuolisten toimeksiantojen ansiosta. Uskon, että vaikuttavat kohtaamiset ja tuntuvat teot ovat jatkossakin välttämättömiä ihmisille, yrityksille ja brändeille. Olen tosi innoissani paluustani luovan toimiston tunnelmaan ja luotsaamaan Lataamon kirkastetun strategian toimeenpanoa, kiteyttää Mia Ropponen.

Antti Kärävä jatkaa Lataamon hallituksessa

Yhtiön aiempi toimitusjohtaja Antti Kärävä jatkaa Lataamossa hallituksen jäsenenä ja siirtyy tekemään päivätyötä konsernin ulkopuolelle. Kärävä antoi puolentoista vuoden pestinsä aikana vahvan panoksensa Lataamon strategian kirkastamiseen, toimintamallien ja osaamisen kehittämiseen sekä organisaatiouudistuksen toimeenpanoon.



– Toisinaan uudet kiehtovat mahdollisuudet aukeavat elämässä yllättäen ja aikatauluttamatta. Niin kävi minulle nyt ja olen päättänyt tarttua uuteen unelmatyöhön, jonka koen henkilökohtaisesti ja myös perheelleni hyvin merkitykselliseksi. Olen kuitenkin hyvin iloinen, että saan jatkaa Lataamossa hallituksen jäsenenä ja sieltä käsin auttaa yhtiötä ja sen ihmisiä kehittymään ja kasvamaan entistä vahvemmiksi, sanoo Antti Kärävä.

*

Lataamo Group kasvoi voimalla pandemia-ajan jälkeen. Lataamon liikevaihto vuonna 2022 oli 9 miljoonaa euroa, mikä ylitti selkeästi pandemiaa edeltäneen edellisen ennätystason. Vuonna 2001 perustettu Lataamo on yksi harvoja suomalaisia tapahtuma-alan yrityksiä, joka ei lomauttanut koronan aikana yhtäkään työntekijäänsä. Kahdesti Vuoden toimistona palkitun Lataamon kasvu on kiihtynyt koronan jäädessä taka-alalle ja ihmisten kaivatessa yhä enemmän merkityksellisiä kohtaamisia.