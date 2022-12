Latujen ja luistelukenttien karttapohjainen kuntotietopalvelu on kehitteillä ja julkaistaan kuntalaisille alkuvuodesta 2023

Sähköistä kuntotietopalvelua on kehitetty yhteistyössä Kangasalan kaupungin paikkatietopalveluiden, ulkoalueiden ylläpito-yksikön ja liikuntapalveluiden kanssa. Lisäksi sovelluksen käyttöön on opastettu latu-urakoitsijoita.

Uudesta palvelusta löytyy hiihtoladut, luistelukentät ja kaukalot. Kangasalan kaupungilla on ylläpidossaan yhteensä 21 luistelukenttää, 6 kaukaloa ja noin 100-200 km maastohiihtolatuja sääolosuhteista riippuen. Säiden salliessa ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden tehdään myös jäälatuja. Etelä-Kangasalan, Koillis-Kangasalan, Sahalahden, Kuhmalahden, Lahdenkulman ja Vehkajärven ladut kunnossapidetään ostopalveluna.

Uudesta palvelusta liikunnan harrastaja voi tarkastaa, milloin luistelukenttä tai hiihtolatu on jäädytetty tai kunnossapidetty viimeksi. Lisäksi sovelluksesta löytyy lisähuomiot jääkenttien ja hiihtolatujen osalta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, jolloin ladulla on havaittu hiekkaa tai ladun varrella on työmaa.

Kuntotietopalvelun ominaisuuksia kehitetään edelleen, kun se on saatu v.2023 alussa pilottikäyttöön. Palautetta ja kehitysehdotuksia kuntotietopalvelusta voi jättää liikunnan palautelomakkeella (yhteystiedot alla). Kunnossapitoa koskevat palautteet voi jättää infran palautejärjestelmään (yhteystiedot alla).

Latujen ja luistelukenttien kunnossapitotilannetta voi tällä hetkellä seurata liikuntapalveluluiden sivuilta Liikuntapalvelut - Kangasala ja Liikkuva Kangasala - Kunnon kaupunki | Facebook pois lukien vuodenvaihteen virastosulun aika. Kaupunginvirastot ja puhelinvaihde ovat suljettuina 23.12.2022 - 1.1.2023.