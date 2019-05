Laukon kartano tavoittelee yli 40 000 kesävierasta

Laukon kartanosta merkittävä hautalöytö 10.4.2018 10:03:12 EEST | Tiedote

Vesilahdelta Laukon kartanosta on löydetty laaja rautakautinen hauta-alue. Luututkimukset ja koekaivaukset ajoittavat kalmiston 500-luvulle. Vaikka suurin osa muinaisjäännöksestä on vielä tutkimatta, voidaan jo nyt todeta, että kyseessä on Pirkanmaan runsaslöytöisin kalmistokaivaus vuosikymmeniin.