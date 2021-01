Laulaja-lauluntekijä Vilma Alina teki Kiinteistömaailmalle kappaleen välittämisestä

Tänään julkaistava Vilma Alinan kappale Mä välitän on kunnianosoitus välittämiselle kaikissa sen merkityksissään. Kiinteistömaailman kanssa yhteistyössä syntynyt kappale on Vilma Alinan sanoitus, ja sen on tuottanut Vilma Alinan luottotuottaja Ilkka Wirtanen, jonka kanssa Vilma myös sävelsi kappaleen.

Vilma Alina kertoo kappaleen syntyprosessista näin: ”Jo yhteistyön alussa mielessäni lähti kasvamaan tarina kahdesta ystävyksestä, joista toinen käy läpi suurta elämänmuutosta. Välillä kaikki ei mee just niinku toivoo ja suunnitelmat menee uusiksi, ja niinä aikoina on erityisen tärkeetä, että joku välittää.” Kiinteistömaailma on kauppamäärillä mitattuna Suomen suurin kiinteistönvälitysketju, sen sata yrittäjävetoista asuntomyymälää työllistää yli 600 asuntokaupan ammattilaista eri puolilla Suomea.



Kiinteistömaailman markkinointipäällikkö Minna Kuusiston mukaan yhteistyössä Vilma Alinan kanssa loksahtaa kohdilleen monta Kiinteistömaailmalle tärkeää asiaa: ”Yhteinen sävel – ja myös yhteinen kieli – löytyivät Vilma Alinan kanssa nopeasti. Välittäminen on sanana monimerkityksinen, ja monenlaista välittämistä tarvitaan myös siinä työssä, jota meidän ammattilaisemme joka päivä tekevät. Vilma Alinan hieno teksti on kunnianosoitus välittäjille ja välittämiselle kaikissa sen merkityksissään”, kertoo Kiinteistömaailman markkinointipäällikkö Minna Kuusisto. ”Sen lisäksi, että Kiinteistömaailma on välitysketju, olemme myös yrittäjäketju. Jotakin meidänkin ajattelulle ja tekemiselle hyvin luontaista oli myös Vilma Alinan tavassa ottaa haaste vastaan ja lähteä biisintekoon, ensimmäisestä nuotista sen valmistumiseen asti. Halusimme myös osaltamme tukea musiikkiteollisuuden ihmisiä, joiden työllistymiseen koronavirus on ikävällä tavalla vaikuttanut erittäin suuresti”, Kuusisto lisää. Universal Music Finlandin brändiyhteistöiden parissa työskentelevä Senior Manager Milka Koskela kiteyttää yhteistyön: ”Musiikki on jo kautta aikojen antanut ihmisille voimaa vaikeina aikoina. Yhteistyöllämme Kiinteistömaailman kanssa haluamme viestiä tätä välittämisen sanomaa ja kappale onkin onnistunut osoitus siitä. Tämä on brändiyhteistyö, jonka keskiössä on itse musiikki ja jossa artistin ja brändin arvomaailmat kohtaavat täydellisesti. Olemme erittäin iloisia myös siitä, miten Kiinteistömaailma omalta osaltaan on tätä kautta tukenut musiikintekijöitä tänä haastavana aikana”, Milka Koskela sanoo.



Kappale ja lisätietoa: kiinteistomaailma.fi/mä-välitän 2014 debytoinut Vilma Alina rakastettu ja palkittu laulaja-lauluntekijä, joka on julkaissut urallaan kaksi platinaa myynyttä studioalbumia Ufoja (2016) ja Tulva (2019). Vilma Alina kirjoittaa musiikkinsa itse ja hänet muistetaan erityisesti hiteistään Rikollinen, Palasina, Tanssii susien kaa sekä Syliin. Oman artistiuransa lisäksi lahjakas lauluntekijä kirjoittaa musiikkia myös muille artisteille. Syksyllä 2020 Vilma Alina palkittiin Suomen Musiikkikustantajat ry:n Vuoden kevyen musiikin tekijä -palkinnolla. Laulaja valmistelee parhaillaan kolmatta pitkäsoittoaan, joka on tarkoitus julkaista vuonna 2021.

