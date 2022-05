Laulavat hoitajat ottavat kantaa hoitotyön arkeen

Avaimet taskussa -kirjassa Hedman ja Häkkinen käyvät vuoropuhelua kahdesta eri näkökulmasta: Hedman on psykiatrian ja mielenterveystyön erikoissairaanhoitaja, Häkkinen on toiminut sairaanhoitajana niin leikkausosastoilla kuin psykiatrisessa sairaalassa. Kirjan lähtökohtana on ollut yhtäältä nostaa esiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan epäkohtia ja toisaalta kannustaa - kuten kirjailijat toteavat - voimiensa äärirajoilla ponnistelevia kollegoita.

Hedman ja Häkkinen ottavat kirjassaan kantaa sekä hoitajien työoloihin että palkkaukseen. Kirja on kirjoitettu ennen tällä hetkellä käynnissä olevaa lakkoa, mutta teksti on ajatonta. Siinä tulee esiin niin työn raskaus, usein asioiden hoitamista hidastava byrokratia kuin työn arvokkuus ja auttamisen ammattilaisten korkea työmoraali.

Avaimet taskussa - sattumia sairaalassa sopii luettavaksi opiskelijoille, hoitajana työskenteleville, sosiaali- ja terveysalan toimijoille ja poliittisille päättäjille sekä tavallisille ihmisille - potilaille.