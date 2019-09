LAULUN MESTARIN ÄÄNI SILITTÄÄ SIELUA - MERKITTÄVÄ MUSIIKILLINEN SYKSYN KOHOKOHTA

"SUA AIKA PARANTAA" - Pepe Willbergin kiertue 16.10.-9.11.2019 juhlistaa ainutlaatuisen äänen taivalta suomalaisten sydämiin vuosikymmenten takaa. Huikeat syvälle sieluun painuvat esitykset TV:n musiikkiohjelmissa tekevät Pepestä kuumemman kuin koskaan.

Tervetuloa kuulemaan ja kokemaan suomalaisten rakastetuimpia kappaleita kuudelta vuosikymmeneltä, 11 muusikon orkesterin säestyksellä. Kiertue on kiitos uskolliselle ja uudellekin kuulijakunnalle, ei ikärajaa!

Konsertissa kuullaan Pepe Willbergin levyttämää musiikki 1960-luvulta tähän päivään noin kolmen tunnin ajan: rakastetuimpia hittejä, kultalevyn suosikkeja, uusimpia Vain elämää -singlejä, kuten "In my life" sekä makupaloina komeita tenoriaarioita.

Konsertti on ehdottomasti LIVEÄ!

Tulkinna mestariksi kutsuttua laulajaa on vaikea luokitella….poppia, runoutta, hengellistä, ooppera-aarioita…Pepe ei pysähdy. Hämmentävän monipuolinen artisti esiintyy syksyn kiertueella huippuorkesterinsa kanssa. Orkesterin kokoonpanoa on laajennettu, joten siinä on mukana myös jousia ja puhaltimia, sekä erikoisuutena patarumpuja.

pepewillberg.net

Facebook Pepe Willbergin fanisivut



Lippu.fi NetTicket.fi,Ticketmaster.fi