Launeen Prismassa tehdään historiaa: Keskelle hypermarkettia avataan ensimmäinen shop-in-shop -konseptin Jungle Juice Bar

Suomalainen hiilinegatiivinen smoothie-ketju tuo energiaa ostosreissuihin Launeella. Osuuskauppa Hämeenmaa ja Jungle Juice Bar aloittavat yhteistyön tuomalla Prisma Launeen hedelmä- ja vihannesalueelle ensimmäisen shop-in-shopin, josta voi ostosten lomassa napata luonnon piristystä päivään.

– Olemme innoissamme avaamassa ensimmäistä shop-in-shop-konseptin Jungle Juice Baria Lahteen! Tarjoamme Prisma Launeen asiakkaille mahdollisuuden välttää nälkäkiukku ostosreissuilla tuoreen ja raikkaan smoothien voimalla, kertoo Jungle Juice Barin toimitusjohtaja Elli Holappa.

Mehu- ja smoothiebaarin avaaminen on osa Prisman laajempaa uudistustyötä, joka valmistuu kokonaisuudessaan keväällä 2022.

– Prisma Launeen uudistus tarjosi meille loistavan mahdollisuuden pilotoida konseptiamme täysin uudenlaisessa ympäristössä. Osuuskauppa Hämeenmaa on osaltaan osoittanut upeaa yhteistyötä ja panostusta tähän projektiin, esimerkiksi tilaamalla ostoskärryihin mukitelineitä. Olemme tästä erittäin mielissämme, jatkaa Holappa.

Hämeenmaa pitää yhteistyön kannalta tärkeänä molempien osapuolien sitoutuneisuutta vastuullisuuden periaatteisiin. Jungle Juice Barin vastuullisesti ja kestävästi tuotetut smoothiet tukevat Hämeenmaan arvoja ja tavoitteita vastuullisuuden näkökulmasta. Prisma Launeella ollaankin innoissaan uudesta yhteistyöstä.

– Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja ilosuin olemme päässeet kertomaan asiakkaillemme tästä. Prisman heviosastolla sijaitseva Jungle Juice Bar on ensimmäinen laatuaan ja tuo ainutlaatuista lisävastinetta ostoksille. Nykyaikaiseen kaupankäyntiin kuuluu, että tarjooma jopa ylittää asiakkaan odotukset totutusta, jatällä yhteistyöllä me saamme rikastettua valikoimaamme entisestään, valottaa prismajohtaja Jarmo Piiroinen.

– Ja tosiaan, uskomme tähän niin vahvasti, että tilasimme joka toiseen ostoskärryyn mukitelineet. Niistä voi kätevästi siemailla mehua ostosten lomassa, Piiroinen lisää ja naurahtaa.

Tulevaisuuden tuulia Lahdessa

Lahden Prisma Launeen uudistustyön myötä myymälä saa raikasta uudenlaista tarjontaa ja uusia palveluja loppuvuoden sekä ensi talven aikana. Tulevaisuuden tuulet puhaltavat mukanaan mm. Yrttikasvattamon, kalasavustamon, ympäri vuoden palvelevan huoltopisteen, Prisma Gaming -alueen ja upouuden Outdoor-osaston.

– Tärkeänä teemana meillä on aina edullinen ja laaja valikoima. Lisäksi haluamme luoda asiakkaillemme entistä paremman ja laadukkaamman asiointikokemuksen. Ruokatori ei ole enää erillinen Ruokatori, vaan pikemminkin elämysalue, josta löytyy myös konditoriatuotteet leivoksineen ja kahvimyynti. Tätä kokonaisuutta vahvistaa myös uusi mehu- ja smoothiebaari. Tuomme ravintolamaista kokonaisuutta myymälän sisälle - tästä esimerkkinä saimmekin juuri upouudet, tasokkaat pizzauunit Ruokatorialueen keittiöön. Näitä ravintolatason herkkuja ja leivoskahveja pääsee nauttimaan ostosreissun lomassa meidän Lounge-tilassa, Jarmo Piiroinen summaa.

Launeen Prismassa pyritäänkin luomaan täysin uudenlaista, muualta päin maailmaa tuttua kulttuuria.

– Pian meillä onnistuu fillarihuollot, luistimien teroitukset ja grillinkin saa kasattuna mukaansa. Lahdessa tällä kaikella on uutuusarvoa, Piiroinen taustoittaa.

Maailmaa vaivaava komponenttipula on asettanut omat haasteensa remontin edistymiselle, jonka vuoksi Launeen Prismassa odotellaan vielä joitakin kalusteita saapuviksi.

– Kuluvaa vuotta on leimannut se, että kaikki kalusteet ovat saapuneet hivenen myöhässä. Keväästä asti olemme työskennelleet remontin keskellä, mutta työporukallamme hyvä vire on pysynyt yllä tiukassakin rutistuksessa. Olemme kiitollisia asiakkaillemme, jotka ovat olleet todella ymmärtäväisiä ajoittaisten remonttitohinasta aiheutuneiden muutosten suhteen. Nyt pitkä odotus on kuitenkin palkittu, sillä uudistuksen ensimmäinen erä on saatu päätökseensä ja siitä napattu otteluvoitto, iloitsee Piiroinen.