Launeen Prismasta kuoriutui unelmien kauppa: Ostoskärryyn kerätään nyt uniikkeja elämyksiä

Prisma Launeella viime keväänä aloitettu laajamittainen remontti on tullut päätökseen. Launeella ollaankin juhlahumussa reilu viikko, kun avajaiset käynnistyvät torstaina 24. maaliskuuta, päättyen sunnuntaina 3. huhtikuuta.

Remontin myötä Launeella asioidaan nyt uuden ajan Prisman tunnelmassa. Jo alkuvuodesta merkittävän uudistuksen koki ruokakaupan puoli, jossa uniikit elementit tuovat päivittäisasiointiin ripauksen luksusta ja ravintolamaista tunnelmaa grocerant-trendin mukaisesti.

– Tärkeänä teemana meillä on aina edullinen ja laaja valikoima. Lisäksi haluamme luoda asiakkaillemme entistä paremman ja laadukkaamman asiointikokemuksen. Ruokatori on elämysalue, josta löytyy esimerkiksi Jungle Juice Bar, Yrttikasvattamo ja oma kalasavustamo. Tätä kokonaisuutta vahvistaa myös tammikuussa avattu lounasravintola Mänty, prismajohtaja Jarmo Piiroinen kertoo.

Piiroisen mukaan tuoreus ja elämyksellisyys ovat entistä vahvemmin läsnä nykyaikaisessa kaupankäynnissä. Launeen Prismassa onkin pyritty luomaan täysin uudenlaista, muualta päin maailmaa tuttua kulttuuria.

– Myymälän ravintolatasoisia ruoka-annoksia voi nauttia niin rauhallisessa Lounge-tilassa Prismassa, kuin suoraan kaupan hyllyiltä kotiin ostettunakin. Ruokatorin läheisyydestä saa niin arjen kuin juhlan herkutteluun juustot ja leikkeleet, sekä konditoriatuotteet leivoksineen ja kahveineen, Piiroinen summaa.

Laajalla uudistustyöllä on ollut paikallisesti työllistävä vaikutus.

– Remontin yhteydessä koko taloon on saatu lähes parikymmentä uutta työpaikkaa, hymyilee Piiroinen.

Käyttötavaraosaston uudet tuulet

Muodonmuutoksen on viimeistellyt tämän kevään aikana käyttötavarapuolen uudenlainen tarjonta. Palvelutarjontaa on laajennettu muun muassa avaamalla uusi, asiakkaiden toivoma Huoltopiste. Pisteellä työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, joka tekee polkupyörähuoltoja, luistinten teroituksia ja tuotteiden kasauksia. Ympäri vuoden palvelevalla Huoltopisteellä on Lahdessa uutuusarvoa.

– Asiakkaat ovat kovasti käyneet kiittelemässä tätä uudenlaista palveluamme. Me pyrimmekin aina ratkaisemaan asiakkaan ongelmat ja helpottamaan arkea. Parhaimmillaan asiakas voi tuoda pienen polkupyörävian huollettavaksi tai luistimet teroitettavaksi kauppareissun yhteydessä, ja poistua sitten myymälästä ostosten ja huolletun tuotteensa kanssa, kertoo Huoltopisteen esihenkilö ja kouluttaja Seppo Hokkanen.

Tulevaisuuden tuulet ovat tuoneet mukanaan myös muun muassa Prisma Gaming -alueen, upouuden Outdoor-osaston, uudistuneen lemmikkieläinmaailman ja erilaisia elämysalueita, kuten kodintekstiilien osastolle oman Finlayson-alueen. Elämysosastoilta löytyykin kaikkea erilaisiin seikkailuihin.

– Outdoor-osastolla on kattava valikoima välineitä arkiliikuntaan, retkeilyyn ja kalastukseen. Vierestä löytyy myös monipuolisesti niin sähkö-, kuin perinteistäkin pyörää, toteaa apulaismyyntipäällikkö Patrik Lukin.

– Myymälämme on uusiutunut käytävä käytävältä vastaamaan 2020-luvun tarpeisiin. Finlayson on todella houkutteleva ja raikas uudenlainen osasto, johon kannattaa tutustua. Sisäkukat ovat puhjenneet uusissa tiloissaan kukkaloistoon, ja kesäkukille saamme vielä ulkotilat keväällä, vinkkaa myyjä Susanna Haara.

Kauppareissuissa on kehitystyön myötä paljon enemmän sisältöä. Vaikka ei olisi juuri sillä hetkellä ostotarvetta, löytyy Launeen Prismasta silti paljon katseltavaa.

– Esimerkiksi Gaming-osasto on todella näyttävä, ja jo itsessään kokemisen arvoinen! Prismamme tarjoilee perustarpeiden lisäksi myös elämyksiä, Patrik hehkuttaa.

Prisma Launeen remonttitohinaa hoitanut tiimi saa kiitosta koko henkilökunnalta.

– Meillä on ollut aivan mahtava remonttitiimi, joka on hoitanut uudistuksen kunnialla maaliin saakka. Launeen Prisma on nyt upeampi ja nykyaikaisempi kuin koskaan, kehuu Patrik.