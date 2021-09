Laura Frimanin Tauko on raivorehellinen päiväkirjamuistelma shoppailulakosta, pukeutumisesta ja helsinkiläisestä koronavuodesta 2020

Venepakolaistaustaisen Kim Thúyn viiltävä kuvaus Vietnamin sodasta, orpolapsia evakuoineen lentokoneen maahansyöksystä ja rakkaudesta 21.9.2021 11:13:02 EEST | Tiedote

Kanadanvietnamilainen Kim Thúy on valloittanut lukijat ympäri maailmaa uniikilla kerronnallaan. Hänen teoksiaan on käännetty 29 kielelle. Nyt suomeksi ilmestyvä romaani Em – Rakasta (Gummerus) on pysäyttävä kuvaus sodan mielettömyydestä ja siviilien sekä sotilaiden rankoista kokemuksista. Romaanin kantavana teemana on rakkaus ja ihmisyyden katkeamaton elämänlanka.