Laura Laakson bigmacbeth-romaani saatavilla myös äänikirjana

"Jätesäiliöön monin kerroin rutattujen tahmaisten tollojen lailla teos röyhtäilee ja ähkii, sillä anorektiseen balettitutuun ahdettuna teksti tursuaa yli, sen buliminen hedonismi ei mahdu luonnonsuoleen. Aivan kuin kirjailija sinkoaisi likasankoon ahdinkonsa siitä, ettei milloinkaan pysty linkoamaan esiin puhdasta totuutta, sitä mitä tarkoitti tai mitä ei ainakaan tarkoittanut että tarkoitti."

Laura Laakson (s. 1974) vimmainen dokumenttiromaani on raadollinen kertomus vallankäytöstä, baletista, romahduksesta, kostosta ja kunnianhimosta. bigmacbeth on taiteidenvälinen teos, kaunokirjallinen räyhäruumis, joka ahmii teatteria, tanssia ja fellinimäisen surrealistisia näkyjä kylmän sodan aikakaudelta. Kirja, joka ei ole vain ruumiista – se on ruumis.

Kirjallisuutta, teatteria ja arkkitehtuuria opiskellut Laakso tähtäsi alun perin balettitanssijaksi. bigmacbeth on hänen pitkään valmistelemansa neljäs romaani, lihallinen ylistys lukemiselle.

LAAKSO, LAURA : bigmacbeth

Äänikirja

ISBN 9789523812154

Ilmestymisaika: Elokuu 2023

Teos on saatavilla kaikista äänikirjapalveluista.