Laura Raitio Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallituksen puheenjohtajaksi

Helsingin Diakonissalaitoksen valtuuskunta valitsi syyskokouksessaan 14.12. TkL Laura Raition säätiön hallituksen puheenjohtajaksi ja uudeksi hallituksen jäseneksi. Raitio seuraa tehtävässä yhdeksän vuotta hallituksen jäsenenä ja kuusi vuotta puheenjohtajana toiminutta DI Maija-Liisa Frimania.

Laura Raitiolla on vahvaa kokemusta monipuolisista liiketoiminnan johtotehtävistä ja hallitustyöskentelystä. Hän toimi Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtajana 2014–2017 ja sitä ennen johtotehtävissä mm. Ahlstrom Oyj:ssä. Raitio on hallituksen jäsenenä Neste Oyj:ssä, Suominen Oyj:ssä sekä Raute Oyj:ssä. Lisäksi Raitio on Boardman Oy:n partneri ja hallituksen jäsen sekä Suomen Taitoluisteluliiton hallituksen jäsen ja puheenjohtaja.

Helsingin Diakonissalaitoksen hallituksessa jatkavat ekonomi, OTK Tuula Entelä (varapj.), DI Paula Laine, OTK Merja Karhapää, KTM Jussi Laitinen ja VTT ja dosentti Juho Saari. Uutena jäsenenä hallituksessa aloittaa professori Heikki Hiilamo.

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

”Haluan lämpimästi kiittää Maija-Liisa Frimania, Leena Rantasta ja Jarno Ranista, jotka nyt jättävät hallituksen. He ovat kaikki pitkäaikaisia hallituksemme jäseniä ja antaneet tärkeän panoksensa Diakonissalaitokselle. Samalla haluan toivottaa tervetulleiksi uudet jäsenemme Laura Raition sekä Heikki Hiilamon”, valtuuskunnan puheenjohtaja Teemu Laajasalo sanoo.

Valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Teemu Laajasalo

Syyskokouksessa vahvistettiin myös säätiön valtuuskunnan jäsenet. Puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin nykyinen puheenjohtaja, Helsingin piispa Teemu Laajasalo ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Harri Lauslahti. Laajasalo valittiin valtuuskunnan puheenjohtajaksi syyskuussa 2017, kun valtuuskunnan puheenjohtaja Irja Askola ilmoitti jättävänsä tehtävän eläkkeelle jäämisen johdosta.

Valtuuskunnan jäseninä jatkavat Sakari Ahdekivi, Anne Berner, Kristiina Jansson-Saarela, Pia-Noora Kauppi, Virva Nyback, Timo Pasanen, Vesa Rajala, Harri Sailas, Jari Sinkkonen, Risto Vahanen ja Björn Vikström.Uusina jäseninä aloittavat Sari Lounasmeri ja Jukka Pakarinen.

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 12–18 jäsentä, joista valtuuskunta nimittää itse 7–13 jäsentä. Sen lisäksi Helsingin Diakonissalaitoksen sisarkunnan sisarneuvosto nimeää yhden jäsenen, henkilöstö kaksi jäsentä sekä Helsingin ja Porvoon hiippakuntien tuomiokapitulit kumpikin yhden jäsenen. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja se kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa.