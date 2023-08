Laurean pedagoginen ohjelma vastaa korkeakouluoppimisen muutosvaateisiin

Laurea-ammattikorkeakoulu on julkaissut pedagogisen ohjelmansa. Pedagogisessa ohjelmassa kuvataan ja määritellään korkeakoulun tapaa ajatella oppimisesta, opettamisesta, osaamisen kehittämisestä sekä kumppaneiden roolista. Uudistustyön sisäisenä tarkoituksena oli selkeyttää ja yhtenäistää pedagogisen ajattelun ja johtamisen linjauksia, sanoittaa opetustoiminnan tavoitteita arjen tekemisessä ja tukea osaltaan korkeakoulun strategisia tavoitteita. Laurea-ammattikorkeakoulun opetuksesta vastaava vararehtori Katri Ojasalo näkee ohjelman toimivan selkeyttävänä tiennäyttäjänä arjen työssä ja siksi parantavan myös oppimista, jaksamista ja hyvinvointia muuttuvassa korkeakoulukentässä.



– Muutokset yhteiskunnassa, työelämässä ja koulutuspolitiikassa haastavat korkeakouluyhteisöjen hyvinvoinnin ja oppimisen ilon. On tärkeää, että meillä on yhdessä piirretty kartasto, joka ohjaa tekemistämme, kohdistaa oikein voimavarojamme ja rakentaa keskuuteemme yhteistä ymmärrystä. Uskon, että tämän kartan avulla olemme jatkossa entistä vahvempi ja vetovoimaisempi korkeakoulu.



Pedagoginen ohjelma syntyi yhteiskehittämisellä noin sadan laurealaisen voimin.



Opiskelija ja työelämälähtöisyys pedagogiikan keskiössä

Kaiken keskiössä on opiskelijan yksilöllisen taustan ja henkilökohtaisten tavoitteiden aiempaa perusteellisempi ja joustavampi huomioiminen. Opiskelijan tulee kokea, että hänen on mahdollista vaikuttaa oman oppimispolkunsa ja henkilökohtaisten osaamis- ja uratoiveittensa saavuttamiseen.



Pedagogisen ohjelman priorisoituja teemoja ovat muun muassa opiskelijan osaamisen arviointi, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, opintojen aikana työssä hankittavan osaamisen opinnollistaminen, kansainvälistymisen, yhteisöllisyyden ja monikulttuurisuuden huomioiminen oppimisessa sekä tutkitun tiedon hyödyntäminen kehittämistyössä. Laurealaisen pedagogiikan yksi tarkimmin varjelluista kulmakivistä on oppiminen Learning by Developing -mallin avulla. Kiitelty ja tunnustettu kehittämispohjaisen oppimisen LbD-malli, jossa opiskelija oppii työelämälähtöisten toimeksiantojen kautta, on Laurean pedagogiikan uniikki ydin. Oppiminen yhteistyökumppanuuksien ja TKI-hankkeiden avulla sekä verkostojen tärkeys ovat niin ikään huomioitu huolellisesti ohjelman sisällössä.



– Jotta korkeakoulu varmistaa jatkossakin osaavien, sivistyneiden ja itsellisesti ajattelevien opiskelijoiden saattelemisen kohti ammatillisia tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla, on pedagogisen ohjelman jalkautuminen korkeakoulun toimintaan tärkeä haaste. Ohjelma on suunnattu koko korkeakoululle ja se toteutuu vain yhteisöllisesti, yhteisellä tahtotilalla, Laurean pedagogiikasta vastaava johtaja Pauliina Nurkka muistuttaa.