Lauri Jäntin tietokirjapalkinto Mikko Huhtamiehen teokselle Seitsemäs vyöhyke

Mikko Huhtamies saa vuoden 2023 Lauri Jäntin tietokirjapalkinnon kirjasta Seitsemäs vyöhyke. Pohjoista merihistoriaa (Siltala). Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Seitsemäs vyöhyke osoittaa oivaltavasti, mikä merkitys merellä ja merenkululla on ollut Pohjolan elämässä ja kehityksessä vuosisadasta toiseen. Huhtamies kirjoittaa Itämerestä siihen liittyvien elinkeinojen mutta myös riskien ja vallankäytön näkökulmasta. Seitsemäs vyöhyke perustuu tarkkaan, luotettavaan ja huolella dokumentoituun tutkimustyöhön ja on tietokirjallisuutta parhaimmillaan. ”Mikko Huhtamiehen teos on innostunut ja vie lukijan näkemään Itämeren piirin historian suuria linjoja, paljastaa yhteyksiä ja tekee oivalluksia. Kirja tempaa mukaansa”, perustelee Claes von Heiroth.

Lauri Jäntin tunnustuspalkinto myönnetään Laura Kokon teokselle Volter Kilpi. Elämäkerta (SKS). Palkinnon suuruus on 8 000 euroa. Kokon teos on ensimmäinen Volter Kilvestä laadittu elämäkerta. Saaristolaiskirjailijan teosten ja kirjallisen toiminnan lisäksi elämäkerrasta avautuu uuttera kirjastomies, kulttuurikriitikko ja aktiivinen osallistuja. Perhe-elämässään lempeä kirjailija oli voimakkaasti tunteva, dynaaminen ja kipinöivä yhteiskunnallinen keskustelija. Teoksessa käytettyjen kirjesitaattien kautta lukija saa elävän käsityksen Kilven omintakeisesta äänestä, sen ilmaisun rikkaudesta, rytmistä ja poljennosta. Suomalaisen kirjallisuuden klassikko on viimein saanut ansaitsemansa henkilökuvan.

Toinen Lauri Jäntin tunnustuspalkinto myönnetään Mauri Leivon teokselle Lehmilaitumilla (Docendo). Palkinto on suuruudeltaan 8 000 euroa. Leivon teos kutsuu lukijan ajatusleikkiin: Mitä jos katsoisimme laiduntavaa lehmää kuin savannin villieläintä? Kokeneen luontokuvaajan ja biologin kirjan lähtöasetelma on riemastuttavan omaperäinen. Leivo kertoo lehmistä siteeraamalla tutkimusta, jalkautumalla laitumille sekä dokumentoimalla lehmän elämää valokuvin. Leivo kuvaa esimerkiksi lehmien keskinäisiä suhteita, ajantajua ja sopeutumista luonnonilmiöihin. Taitavan toteutuksen ansiosta teos kasvaa painavaksi puheenvuoroksi lehmien hyvinvoinnin puolesta.

” Yhteistä palkituille kirjoille on, niiden erinomaisuuden lisäksi, että ne auttavat ymmärtämään tämä päivän suuria kysymyksiä; Itämeren merkitystä, luonnon ja ihmisen välistä rinnakkaiseloa ja oman kulttuurimme roolia muuttuvassa maailmassa.”, kommentoi säätiön hallituksen puheenjohtaja Claes von Heiroth.

Palkintoperustelut kokonaisuudessaan löytyvät säätiön verkkosivulta: https://www.laurijantinsaatio.fi

Palkintoraatina toimi Lauri Jäntin säätiön hallitus. Hallituksen muodostavat professori Tuomas Heikkilä, OTK, KTM Claes von Heiroth (pj.), toimitusjohtaja Jan von Heiroth, päätoimittaja Hanna Nikkanen, kustantaja Aleksi Siltala ja johtaja Teija Tiilikainen. Säätiön asiamiehenä toimii Paula Arvas.

Lauri Jäntin tietokirjapalkinto on Suomen vanhin tietokirjallisuutta edistävä palkinto. Vuodesta 1985 alkaen säätiö on jakanut vuosittain Lauri Jäntin tietokirjapalkinnon sekä tunnustuspalkintoja yhdelle tai useammalle edellisenä vuonna ilmestyneen merkittävän tietokirjan tekijälle. Joka kolmas vuosi jaettava Tieto-Lauri annetaan tunnustuksena ansiokkaan suomenkielisen lasten tai nuorten tietokirjan tekijöille. Lisäksi säätiö tukee nuorten tietokirjallisuuden lukemista myöntämällä kouluille tietokirja-apurahoja ja koululaisille stipendejä sekä tukee suomalaisen tietokirjallisuuden kääntämistä.