Lauri Lätti on nimitetty perheyhtiö Pohjola Rakennus Oy Suomen talousjohtajaksi

Lauri Lätti siirtyy tehtävään yhtiön sisältä. Group controllerina työskennellyt Lätti on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2017 ja hänellä on pitkä kokemus kiinteistöalalta.

Toimitusjohtaja Esa Neuvonen iloitsee siitä, että talousjohtaja löytyi yhtiön osaavan henkilöstön joukosta.

”Viimeisen kolmen vuoden aikana yhtiön tulos ja taloudellinen asema ovat kehittyneet myönteisesti. Pitkäjänteinen ja avoin yhteistyö rahoittajien kanssa ovat luoneet hyvän pohjan kehittää yhtiötä edelleen. Meillä on erittäin osaava henkilöstö ja olen iloinen, että voimme tarjota Laurille mahdollisuuden Pohjola Rakennuksessa talousjohtajan roolissa.”, Neuvonen sanoo.

Lätti on innoissaan saadessaan jatkaa yhtiön talous- ja rahoitustoimintojen kehittämistä.

”Pohjola Rakennus on vakaasti kasvava perheyhtiö, jonka katse on pitkällä tulevaisuudessa. On hienoa nähdä, että tämä näkyy myös henkilövalinnoissa ja henkilöstön arvostuksessa. Yhtiössä on määrätietoisen ja avoimen yhteistyön sekä viime vuosien myönteisen tuloskehityksen ansiosta onnistuttu luomaan erinomaiset suhteet rahoittajiin ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin. Näistä loistavista lähtökohdista minun on hyvä aloittaa työni.”, Lätti kertoo.