Lauri Salmi Helsingistä on yksi Suomen iloisin yrittäjä -kisan finalisteista

Ilmarinen etsii jo viidettä kertaa Suomen iloisinta yrittäjää. Kisa on edennyt finalistivaiheeseen, ja finalistinelikko on koossa. Yksi kilpailun finalisteista on Beauty Experience Lauri Salmen yrittäjä Lauri Salmi.

Suomen iloisin yrittäjä -kisassa palkitaan yrittäjä, joka omalla osaamisellaan ja asenteellaan luo positiivista ilmapiiriä ympärilleen ja tuo erityistä iloa asiakkailleen. Suomen iloisin yrittäjä 2018 -finalistit ovat: Lauri Salmi, Beauty Experience Lauri Salmi, Helsinki

Pauliina Nordberg, Rauman Hyvinvoinnin Walimo Oy, Rauma

Susanna Synnerberg, Perttilän Peli ja Deli Oy, Lohja

Riikka Liikavainio, Pottu ja Poika Oy, Ii Finalisteja voi äänestää Ilmarisen verkkosivuilla 20.9. saakka. Voittaja julkistetaan 24.9. Asiakkaat tuovat iloa Lauri Salmi luotsaa kahta kauneushoitolaa oman toiminimensä alla sekä lisäksi kouluttaa Suomessa kauneudenhoitoalan ammattilaisia. Hän aloitti yrittäjänä jo noin 15 vuotta sitten. -Asiakkaat tuovat hirmuisesti iloa ja se, että he saavat aikaan tuloksia ihonhoidossa. Tänä päivänä elämä menee 365 kilometriä tunnissa ja se näkyy ihossa. Meillä on hirmu kiva työtiimi, kolme erikoiskosmetologia ja yksi kosmetologi. Se, että koko tiimi voi auttaa, on paras juttu. Siksi tätä jaksaa tehdä, Salmi sanoo. Entä mikä Lauri Salmen mielestä tekee iloisen yrittäjän? -Kokonaisuus yrittäjyydessä, onnistumisen halu. Kaikenhan saat tehdä yrittäjänä itse, kukaan ei sanele asioita, paitsi että lain mukaan pitää toimia. Se, että pystyt kehittämään itseäsi ja työntekijöitäsi. Onnistuminenhan on itsestäsi kiinni. On kiva kokeilla uutta. Yrittäjätarinoita läpi Suomen Ehdotuksia Suomen iloisimmaksi yrittäjäksi tuli tänä vuonna kaikkiaan 459. Annettuja ääniä kertyi ehdotusvaiheessa reilut 30 000 kappaletta. –Tavoitimme kisan kautta upeita yrittäjiä - mukana oli iloa arkeen tuovia yrittäjiä eri aloilta ja eri puolilta Suomea. Neljä eniten ääniä saanutta yrittäjää erottui selkeästi joukosta, Ilmarisen markkinointipäällikkö Mari Merilampi kertoo. Yrittäjän hyvinvointi heijastuu laajalle Suomen iloisin yrittäjä -kilpailu jakaa kiitosta hyvästä työstä ja edistää parempaa arkea työpaikoilla. Tavoitteena on nostaa esiin työhyvinvoinnin tärkeys positiivisten yrittäjätarinoiden kautta. Työkyky, hyvinvointi ja tehokkuus kulkevat käsi kädessä. Kun ihminen voi hyvin, hän tekee myös työnsä hyvin. –Yrittäjän hyvinvointi heijastuu laajasti sekä työkavereihin että asiakkaisiin ja koko lähiympäristöön. Omista voimavaroista huolehtimisella on myös selkeä yhteys hyvään työsuoritukseen ja yrityksen taloudelliseen menestymiseen. Työkyvystä huolehtiminen on satsaus paitsi tähän hetkeen, erityisesti tulevaisuuteen, Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen sanoo. Meneillään on viides Suomen iloisin yrittäjä -kisa. Kilpailu on kerännyt vuosittain runsaasti yleisöääniä. Viime vuonna voiton vei liikunta-alan yrittäjä Laura Peippo Sirkasta.

Kilpailuun ovat voineet osallistua kaikki suomalaiset yrittäjät, jotka työllistävät 1-10 henkilöä. Kuka tahansa on voinut ilmoittaa yrittäjän mukaan kilpailuun ja kuka tahansa voi äänestää suosikkiaan Ilmarisen verkkosivuilla.

Tuomaristo on valinnut finaaliin neljä eniten yleisöääniä saanutta yrittäjää. Finalisteja voi äänestää 13.–20.9.2018 Ilmarisen verkkosivuilla osoitteessa ilmarinen.fi/suomeniloisinyrittaja . Kisan voittaja julkistetaan 24.9.2018 Ilmarisen verkkosivuilla.

Kilpailun säännöt löytyvät Ilmarisen verkkosivuilta: ilmarinen.fi/suomeniloisinyrittaja Lisätiedot: Markkinointipäällikkö Mari Merilampi, p. 050 539 8599, mari.merilampi@ilmarinen.fi Työkykyjohtaja Kristiina Halonen, p. 050 380 3868, kristiina.halonen@ilmarinen.fi

