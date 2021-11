Lauri Tähkä nähdään keväällä 2022 kahdella ainutlaatuisella areenakeikalla

Suomen energisimpiin ja karismaattisimpiin live-esiintyjiin kuuluva Lauri Tähkä nähdään keväällä 2022 kahdella isolla areenakeikalla. Tähkä esiintyy Tampereen uudessa elämyskeskuksessa Tampereen Kannen areenalla lauantaina 26.3. ja Turun Gatorade Centerissä lauantaina 2.4.

“Kaiken kokemamme jälkeen ihmisillä on palava halu livekeikoille ja meillä kova ikävä yleisöä. Siksi on hienoa päästä tarjoamaan kaksi kunnon showta mahtavissa puitteissa. Nämä konsertit tulevat olemaan erityisiä, koska ne ovat ensi kevään ainoat isot keikkamme. Tunnelma tulee varmasti olemaan korkealla ja tunnelataus vahva”, kertoo Lauri Tähkä.

Lauri Tähkän viimeisin albumi Meidän tulevat päivät julkaistiin maaliskuussa 2019. Albumilta julkaistut singlet Mä en pelkää, Palavaa vettä ja Mustaherukan tuoksuinen tyttö ovat kahdessa vuodessa nousseet radioiden kestosuosikeiksi ja koko Suomen tuntemiksi klassikoiksi.

Myös tulevalta albumilta on jo saatu kuulla ensimmäiset maistiaiset. Maaliskuussa julkaistu Aavikko on kasvanut nopeasti valtaisaksi radiohitiksi ja palkittu Kuukauden radiobiisinä. Tuorein single Keskiyön Cowboy julkaistiin elokuussa, ja kappale on saanut yleisöltä loistavan vastaanoton.

Keikkojen lipunmyynti alkaa perjantaina 12.11. klo 12.00. Tampereen konserttiin lippuja myy Lippupiste ja Turun keikalle Ticketmaster. Myynnissä on myös VIP-paketteja.

Tapahtumajärjestäjä: Live Nation Finland ja Raikuli Live

Tapahtuman turvallisuus

Tapahtumajärjestäjä seuraa aktiivisesti viranomaismääräyksiä sekä terveysviranomaisten ohjeistuksia ja toimii niiden mukaisesti. Yleisön, artistien ja henkilökunnan turvallisuus on korkeimpana prioriteettinamme.

Järjestäjä varaa oikeuden tehdä tapahtumaan tarvittavia muutoksia varmistaakseen tapahtuman turvallisuuden ja edellyttää asiakkaita noudattamaan annettuja ohjeistuksia.

Mikäli tapahtumaan tulee muutoksia, lipunvälittäjä on asiakkaisiin yhteydessä sähköpostitse. Tarkemmat tiedot käytännön järjestelyistä löytyvät ennen tapahtumaa osoitteesta https://www.livenation.fi/



Lisätiedot:

Live Nation Finland

Piia Lindroos

+358 50 388 3769

piia.lindroos@livenation.fi

Verkkosivut:

lauritahka.fi

livenation.fi

raikulilive.fi

Pressikuvat ja media-akkreditoinnit:

media.livenation.fi

Haastattelupyynnöt:

Mari Wainio

+358 40 828 0508

mari@mellakkahelsinki.fi