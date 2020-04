Lauri Tähkän Toreilta Töölöön -kiertueen konsertit siirtyvät kesälle 2021

Konsertit nähdään 29.5.2021 Seinäjoella ja 11.6.2021 Helsingissä.

Suomalaisten rakastamista superhiteistä tunnettu Lauri Tähkä siirtää ensi kesän Toreilta Töölöön -kiertueen konsertteja vuodella eteenpäin. Tämän vuoden kesäkuulle Seinäjoen OmaSP Stadionille ja elokuulle Töölön Bolt Arenalle suunnitellut keikat perutaan hallituksen linjauksen noudattamiseksi. Kiertueen konsertit nähdään 29.5.2021 Seinäjoella ja 11.6.2021 Helsingissä. Jo ostetut liput käyvät sellaisenaan uusille keikkapäiville.

”Vaikka tapahtumia saisi järjestää elokuussa, katsoimme parhaaksi siirtää sekä Seinäjoen että Töölön stadionkonsertit kesälle 2021. Toiveenamme on toteuttaa nämä kaksi ainutlaatuista konserttia niin samankaltaisena kuin suinkin. Tällä siirrolla varmistamme mahdollisimman turvallisen ja identtisen keikkakokemuksen molemmissa paikoissa”, kommentoi Lauri Tähkä.



”Olen todella pahoillani tästä. Odotin tulevaa kesää itsekin mielettömän paljon, mutta terveysasiat menevät kaiken edelle. Toivottavasti virus saadaan kohta kuriin ja pääsemme pian näkemään toisemme keikoilla”, Tähkä jatkaa.



Suosio suurempaa kuin koskaan



Pitkän ja menestyksekkään uran tehnyt Lauri Tähkä on suositumpi kuin koskaan. Tuorein ”Meidän tulevat päivät” -albumi nousi julkaisunsa jälkeen suoraan Suomen virallisen listan ykköseksi ja on ylittänyt platinarajan. Myös albumin nimikkokiertue oli loppuunmyyty.



Lukuisilla musiikkialan tunnustuksilla palkittu Tähkä teki uusimmalla levyllään myös suomalaisen musiikin historiaa: albumin jättihitti ”Palavaa vettä” nousi kotimaisten radioiden soittolistojen ykkössijalla pisimpään olleeksi kappaleeksi. ”Palavaa vettä” on saanut myös neljä kertaa Kuukauden radiobiisi -palkinnon. Albumin uusin single ”Mustaherukan tuoksuinen tyttö” puolestaan palkittiin helmikuussa Vuoden iskelmä -palkinnolla.



Myös Tähkän uusin julkaisu, yhdessä lauluntekijä Timo Kiiskisen kanssa ideoitu ja sävelletty ”Uuden edessä” -hyväntekeväisyyskappale nousi heti julkaisunsa jälkeen Spotify Finland TOP 50 -listan kuunnelluimmaksi kappaleeksi. Kappaleella esiintyy yli 150 suomalaista eturivin muusikkoa ja artistia.