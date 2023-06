Lauri Vuornos nimitetty Ouran teknologiajohtajaksi

Vuornos on tehnyt mittavan uran johtavissa tehtävissä teknologia-alalla, kerryttäen työkokemusta muun muassa Metalta, Utopia Musicilta ja Nixulta. Vuornos on kokenut teknologia-alan johtaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus ohjelmistotiimien johtamisesta ja menestyvien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden rakentamisesta globaaleille markkinoille.

"Laurilla on monipuolinen ja laaja kokemus ohjelmistokehittämisestä kansainvälisissä yrityksissä. Olen erittäin tyytyväinen saadessamme Laurin johtamaan ja visioimaan ohjelmistotiimiemme työskentelyä", sanoi Ouran toimitusjohtaja Tom Hale.

Vuornoksen vastuulla tulee olemaan Ouran ohjelmistoteknologian kehittäminen. Lisäksi Vuornos johtaa jatkossa Ouran ohjelmistotiimien työskentelyä Suomessa ja kansainvälisesti. Vuornos raportoi työstään suoraan Ouran operaatioiden johtajalle Michael Chappille.

"Olen aina halunnut työskennellä yrityksissä, jotka rakentavat aidosti merkityksellisiä tuotteita ja palveluita. Oura on suomalaisena yrityksenä ainutlaatuinen esimerkki tälläisestä yrityksestä. Oura auttaa käyttäjiänsä parantamaan omaa elämänlaatuaan teknologian avulla”, kommentoi Lauri Vuornos. “On hienoa liittyä mukaan tähän kansainväliseen tiimiin. Lähden innoissani rakentamaan Ouran teknologista osaamista entistä pidemmälle ja tuomaan entistä hienompia kokemuksia käyttäjillemme.”