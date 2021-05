Lauttarantatöitä Skåldön lauttapaikalla Tammisaaressa, muutoksia lauttaliikenteeseen (Uusimaa)

Jaa

Maantiellä 1002 Baggöntie Tammisaaressa/Raaseporissa Skåldön lauttapaikan lauttarannoilla tehdään rantarakenteiden uudisrakennustöitä 1.6.-15.10.2021 välisenä aikana. Lauttaliikenne ohjataan urakan aikana kiertotielle molemmilla lauttarannoilla. Töiden aikana lauttojen aikatauluihin saattaa tulla muutoksia tai joitain vuoroja voidaan joutua perumaan. Töiden aikana Fintraffic Oy:n tieliikennekeskus tiedottaa liikenteen häiriöistä 24 h/vrk.

Varsinais-Suomen ELY-keskus teettää Skåldön lauttapaikan lauttarannoilla muutos- ja parannustöitä.Hankkeessa uusitaanrantojen rakenteet ja rakennetaan uusi maatuki, joka mahdollistaa nykyistä suuremman varalossin sijoittamisen lauttapaikalle.

Uusilla rakenteilla korvataan nykyiset huonokuntoiset maatuet Skåldön lauttapaikan lauttarannoilla ja varmennetaan lauttaliikenteen toimivuutta rakentamalla varalossin sijoituksen mahdollistava maatuki Skåldön saaren puoleiselle rannalle. Rakenteiden uusimisella mahdollistetaan uuden kantavuudeltaan 150 tonnin lossin liikennöinti lauttapaikalla 1.1.2023 alkaen. Skåldön nykyisen lossin kantavuus on 90 tonnia.

Hanke toteutetaan 1.6.–15.10.2021 välisenä aikana.

Liikennejärjestelyt

Lossiliikennettä hoidetaan töiden aikana mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Lossin käyttäjiä pyydetään varautumaan liikennehäiriöihin sekä liikenteen ajoittaiseen ruuhkautumiseen töiden aikana. Myös voimassa oleviin lossin aikatauluihin saattaa tulla muutoksia ja vuoroja voidaan joutua perumaan.

Töiden aikana rannoilla joudutaan tekemään tilapäisiä liikennejärjestelyjä, joiden vuoksi kehotamme autoilijoita ja muita tienkäyttäjiä tarkkaavaisuuteen.

Töiden aikana liikennekatkoksia saattaa esiintyä arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 06:00–21:00 välisenä aikana. Kunkin yksittäisen katkon enimmäiskesto on rajoitettu 60 minuuttiin ja päivää kohden katkoja saa olla enintään kolme kappaletta. Yksittäisten liikennekatkojen väli on vähintään 2 tuntia, jotta mahdollinen liikenneruuhka saadaan purettua.Liikenteen katkaiseminen kokonaan on mahdollista arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 21:00–06:00 välisenä aikana, kuitenkin niin, että hälytysajoneuvoliikenne voidaan tarvittaessa hoitaa. Töiden aikana saattaa esiintyä tilapäisesti myös muita katkoja lautta-, yhteysalus- ja tieliikenteeseen. Liikennekatkoksia ei sallita perjantain kello 17.00 ja maanantain kello 06.00 välisenä aikana, jotta liikennettä ei häiritä ruuhkaisimpina ajankohtina.

Osa töistä on melua aiheuttavaa porapaalutusta tai pontitustyötä. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin.

Liikennekatkoksista tiedottaminen

Fintraffic Oy:n tieliikennekeskus tiedottaa töiden aikaisista tieliikenteen katkoista. Urakoitsija ilmoittaa liikenteen katkoista myös kohdennetusti halukkaille sähköpostitse. Jos haluat mukaan sähköpostijakelulistalle, listalle voi ilmoittautua urakoitsijana toimivan Destia Oy:n työpäällikölle. Lyhyistä enintään 1 tunnin liikennekatkoista tiedotetaan 1-2 vrk etukäteen. Pidemmistä yöaikaisista liikennekatkoista tiedotetaan 3-4 vrk etukäteen.

Urakan päätoteuttajana toimii Destia Oy.

LISÄTIETOJA

- ELY-keskus: Liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 600

- Destia Oy: työpäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti, p. 040 167 8797, jaakko.vanha-kuitti@destia.fi