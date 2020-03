Lauttasaaren ala-asteen koululaisia ja henkilökuntaa karanteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi

Koronavirusneuvonta helsinkiläisille käynnistynyt maanantaina 2. maaliskuuta 2.3.2020 10:40:05 EET | Tiedote

Helsinki on käynnistänyt maanantaiaamuna 2.3. kaupunkilaisille tarkoitetun koronaviruspuhelinneuvonnan. Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille, jotka kokevat altistuneensa koronavirukselle tai jotka oireiden perusteella arvelevat saaneensa tartunnan. Numeroon voi soittaa myös, jos omaisen altistuminen tai oireet huolettavat. Uuden neuvontapalvelun numero on 09 310 10024. Puhelinnumerossa palvellaan helsinkiläisiä arkisin kello 7–20. ”Haluamme tarjota helsinkiläisille nopean ja helpon tavan kysyä ja saada tietoa, jos koronavirustartuntaan liittyvät asiat askarruttavat. Samalla toivomme, että muut terveyspalvelujen kontaktikanavat eivät kuormittuisi”, terveysasemien johtalääkäri Timo Lukkarinen kertoo. ”Yleisesti ottaen helsinkiläisillä ei ole tällä hetkellä koronaviruksen osalta syytä huoleen. Tilanne Helsingissä on mahdollisen koronavirustartunnan osalta turvallinen,” Lukkarinen jatkaa. Iltaisin kello 20 jälkeen ja viikonloppuisin helsinkiläisiä neuvoo koronavirustartuntaan liittyviss