Lauttasaaren bussilinjasto uudistuu elokuussa

Linjasto muuttuu eniten Vattuniemessä, jossa linjan 21 reitti nopeutuu ja sen päätepysäkki siirtyy Kamppiin. Uudistusten ansiosta Lauttasaaressa on entistä enemmän metroasemille vieviä bussiyhteyksiä ja muutokset myös parantavat saaren sisäistä liikennettä. HSL suunnitteli uuden linjaston tiiviissä yhteistyössä asukkaitten kanssa.

Lauttasaaren bussilinjasto uudistuu 10.8.2020. Merkittävät muutokset tapahtuvat Vattuniemessä. Linja 21, Kamppi – Ruoholahti – Vattuniemi – Lauttasaari (M), korvaa Lauttasaaren metroaseman ja Vattuniemen väliä liikennöivän linjan 21(B). Vattuniemeä palvelevien bussivuorojen määrä kasvaa nykyisestä. Uuden linjan reitti on nykyistä suorempi, joten liityntämatkat Vattuniemen eteläkärjestä Lauttasaaren metroasemalle, Ruoholahteen ja Kamppiin nopeutuvat.

Myös Katajaharjussa tapahtuu muutoksia. Uusi linja 20B alkaa liikennöidä Lauttasaaren metroaseman ja Katajaharjun väliä. Liityntäyhteydet metroaseman ja Katajaharjun välillä tihenevät.

Katajaharjusta pääsee Etelä-Helsingin suuntaan linjalla 20, joka liikennöi reittiä Katajaharju (M) – Lauttasaari (M) – Ruoholahti (M) – Punavuori. Katajaharjusta ja Isokaarelta säilyy vaihdoton yhteys Ruoholahteen ja linja tarjoaa jatkossa vaihdottoman yhteyden Bulevardille ja Punavuoreen asti. Linjan ansioista Lauttasaaresta säilyy yhteys myös Etelä-Helsingin kouluihin.

Uusi linja 22 liikennöi väliä Vattunimi – Katajaharju. Linja vahvistaa Lauttasaaren sisäisiä yhteyksiä.

Uusi linjasto on suunniteltu vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa

Uudistusten taustalla on palaute, jota HSL on saanut Lauttasaaren asukkailta sen jälkeen, kun Lauttasaari siirtyi liityntälinjastoon tammikuussa kaksi vuotta sitten. Palautetta on tullut etenkin liityntäliikenteen hitaudesta, linjojen epäsäännöllisyydestä sekä Lauttasaaren linjojen Etelä-Helsingin päätepysäkkien liikenteellisistä ongelmista.

HSL ryhtyi kehittämään bussilinjastoa tiiviissä yhteistyössä Lauttasaaren asukkaiden ja muiden saarella matkustavien kanssa. Suunnittelutyö alkoi liikkumiskyselyllä, jolla HSL kartoitti Lauttasaaressa ja Etelä-Helsingissä kulkevien liikkumistottumuksia ja -tarpeita. Lauttasaaren matkustajilla on ollut mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmia muun muassa HSL:n blogissa, asukasilloissa ja asukaspaneelissa.

Asukkaat olivat aktiivisia, sillä liikkumiskyselyyn tuli lähes 3 500 vastausta ja linjastoluonnos keräsi eri vaiheissaan yhteensä noin 500 kommenttia.