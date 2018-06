Lauttasaaren koulu- ja päiväkotihankkeissa edistystä ja viivästystä

Rakennustyömaan ongelmat viivästyttävät Lauttasaaren päiväkodin valmistumista. Lauttasaaren toisen ala-asteen uudisrakentamisen ja Myllykallion koulun perusparannuksen suunnittelu etenevät aikataulussa. Myllykallion koulussa jatketaan sisäilman parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Lauttasaaren päiväkodin valmistuminen viivästyy

Lauttasaaren päiväkodin rakentaminen ei ole edennyt sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Kaupunki on purkanut kokonaisurakoitsijan sopimuksen, ja rakennustyöt on toistaiseksi keskeytetty. Työmaa siirtyi Helsingin kaupunkiympäristön toimialan haltuun 18.5.2018.

Päiväkodin rakentaminen alkoi keväällä 2017, ja sen oli tarkoitus valmistua vuoden 2019 alkupuolella. Tämänhetkinen arvio on, että rakennustöiden pysähtyminen ja aiempi hidas eteneminen viivästyttävät valmistumista noin puolella vuodella.

Päiväkodin valmistumisen aikataulu tarkentuu, kun on selvillä, miten rakentamista jatketaan. Kaupunki neuvottelee urakan jatkamisesta urakoitsijan takaajan kanssa.

250-paikkainen päiväkoti Lauttasaari – daghemmet Drumsö valmistuu Isokaaren ja Hakolahdentien väliselle alueelle. Valmistuessaan uusi päiväkoti tarjoaa tilan 160 suomenkieliselle ja 90 ruotsinkieliselle lapselle.

Lauttasaaren ala-asteen koulujen suunnittelu etenee

Lauttasaaren toisen ala-asteen ja päiväkoti Särjen uudet tilat rakennetaan osoitteeseen Vattuniemenkuja 4. Paikalla ollut vanha rakennus on purettu ja uuden rakentamistyöt ovat alkaneet. Työ etenee aikataulussa ja tavoitteena on, että uusi rakennus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa. Työn edistymistä voi seurata osoitteessa www.srv.fi/tyomaa/lauttasaarenkoulu.

Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion kouluun (Myllykalliontie 3) suunnitellaan laajaa perusparannusta, joka alkaa arviolta vuoden 2020 alussa. Perusparannuksen hankesuunnitelman valmistelu on loppusuoralla, ja se on tavoitteena viedä päätöksentekoon kesäkuun 2018 aikana. Asiaa käsittelee ensimmäisenä Helsingin rakennusten ja yleisten alueiden jaosto.

Myllykallion koulun sisäilmatilanteesta teetetään selvitys

Kaupunki tilaa Myllykallion kouluun selvityksen tehtyjen tutkimusten ja korjausten riittävyydestä, jotta koulua voidaan käyttää rauhallisin mielin. Selvityksen tekee eri taho kuin aiemmat tutkimukset, ja se aloitetaan kesäkuun alussa. Kaupunki päättää mahdollisista lisätutkimuksista ja muista jatkotoimista selvityksen pohjalta.

Perusparannusta odottavassa Myllykallion koulussa on tehty vuodesta 2015 alkaen useita tutkimuksia ja korjauksia sisäilman laadun parantamiseksi. Rakennuksesta ei ole löytynyt tutkimuksissa laajoja mikrobivaurioita.

Tutkimusten mukaan sisäilman laatuun ovat voineet vaikuttaa yksittäisistä tiloista löytyneet ikkunakarmieristeiden ja lattioiden eristemateriaalien paikalliset mikrobivauriot yhdistettynä heikkoon ilmanvaihtoon. Kyseiset vauriot on korjattu.

Sisäilman laatua on parannettu huonekohtaisilla ilmanvaihtokoneilla, jotka luovat luokkatiloihin koneellista ilmanvaihtoa vastaavat olosuhteet. Huonekohtaisia ilmanvaihtokoneita on tähän mennessä asennettu 19 luokkaan, ja loput luokat varustetaan tämän kesän ja syksyn aikana. Lisäksi kouluun on toimitettu ilmanpuhdistimia.

Tehtyjen selvitysten ja korjausten perusteella koulussa on turvallista olla perusparannukseen asti.

Lauttasaaren ala-asteen koulun verkkosivuille kootaan kesän aikana tietoa koulun sisäilmatilanteesta. Sisäilmasta ja sisäilmaongelmien selvittämisestä löytyy yleistietoa myös osoitteesta www.hel.fi/sisailma.

