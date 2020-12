Lauttasaaren silta avautuu kokonaan liikenteelle 11.12.

Lauttasaaren sillan korjaus on loppusuoralla. Silta avautuu kokonaan liikenteelle perjantaina 11. joulukuuta.

Tällä hetkellä urakoitsija Kreate Oy tekee sillalla asvaltointeja ja katumerkintöjä. Tämän vuoksi kävelijät ja pyöräilijät ovat jo siirtyneet käyttämään sillan eteläpuolista noin neljä metriä leveää kävely- ja pyörätietä.

Peruskorjauksen yhteydessä silta on muutettu kävelijöille ja pyöräilijöille paremmin sopivaksi. Korjauksen jälkeen sillalla on yhteensä kolme ajokaistaa, yksi Lauttasaaresta keskustaan ja kaksi ajokaistaa keskustasta Lauttasaareen. Sillan pohjois- ja etelälaidoilla on erilliset jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet. Vilkasliikenteisempi eteläinen jalkakäytävä on neljä metriä leveä, joten sillä on tilaa myös onkijoille.



Vuonna 1969 valmistunut silta oli huonossa kunnossa. Peruskorjauksessa kunnostettiin ja vahvistettiin erityisesti sillan rakenteita. Sillalla oleva nostoläppä on suljettu pysyvästi. Siltakorjauksen rakentamiskustannukset olivat 18,5 miljoonaan euroa.

Sillan korjaustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana.