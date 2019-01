Lauttasaaressa Myllykallion pohjoisreunassa Lauttasaarenmäen alueella alkaa katutöitä, jotka kestävät ainakin kuluvan vuoden ajan.

Lauttasaarenmäen pohjoispuolelle on rakennettu viime vuosina uusia asuinrakennuksia. Vuonna 2019 asuinrakentaminen jatkuu myös kadun eteläpuolelle, minkä johdosta myös katua parannetaan.

Lauttasaarenmäki-katua jatketaan itäpäästä noin 80 metriä ja kadun molemmille puolille rakennetaan jalkakäytävät. Kadulla sijaitseva kunnallistekniikka uusitaan. Lauttasaarenmäen ja Lauttasaarentien välille rakennetaan uusi jalkakäytävä ja pyörätie, joka sijoittuu koulun pihan ja väliaikaisen koulurakennuksen väliin. Työmaan pääsee ylittämään nykyisen porraskäytävän kautta. Samassa yhteydessä rakennetaan kunnallistekniikkaa myös Lauttasaarentiellä Lauttasaarenmäen liittymän lähellä.

Alueella on katutyömaan lisäksi käynnissä useita talonrakennushankkeita. Jalankulku Puistokaaren ja Myllykallion koulun välillä on turvallisinta koira-aitauksen vierestä menevää puistokäytävää pitkin. Työn aikaiset liikennejärjestelyt muuttuvat rakentamisen edetessä ja on tärkeää noudattaa alueella olevia opasteita.



Urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara.