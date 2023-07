Layer Group laajentaa toimintaansa Suomessa Maalausliike Vainiomäen hankinnalla

"Tämä on strateginen yritysosto, joka vahvistaa ja laajentaa Layer Groupin asemaa suomalaisilla markkinoilla. Maalausliike Vainiomäki on vakiintunut ja arvostettu yritys, jolla on merkittävää kokemusta puitesopimushankkeiden menestyksellisestä hallinnasta ja toteuttamisesta. Heidän asiantuntemuksensa ja vahvat verkostonsa ovat suuri etu meille. Meillä on nyt vahva jalansija Suomessa, mikä mahdollistaa jatkuvan kasvun sekä orgaanisesti että useilla harkituilla yrityskaupoilla", sanoo John Strand, Layer Groupin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja.

Layer Groupin matka kohti pohjoismaista konsernia alkoi vuonna 2022 Kaukomaalauksen yritysostolla. Kaukomaalaus on Suomen suurin maalausyritys. Nyt hankimme lisää vahvoja toimijoita Suomen markkinoilla, erityisesti Tampereen alueelta, missä Maalausliike Vainiomäki harjoittaa toimintaansa. Yhtiön maantieteellinen sijainti antaa meille hyvät mahdollisuudet laajentua etelään kohti Helsingin seutua ja lounaaseen kohti Turun aluetta.

Saamme ryhmäämme vakavaraisen ja kannattavan yrityksen lisäksi myös kunnianhimoisen ja motivoituneen johtajan Maalausliike Vainiomäen toimitusjohtaja Sami Pekistä. Hän on toimitusjohtajavuosiensa aikana kehittänyt ja laajentanut yritystä 414 tuhannen euron liikevaihdosta aina 3,2 miljoonaan euroon asti. Hänellä on harkittu kasvusuunnitelma tulevaisuutta varten, ja kuulumalla Layer Groupiin Maalausliike Vainiomäki saa käyttöönsä koko tukemme ja konserniin kertyneen osaamisen.

”Meillä on korkeat tavoitteet sekä kannattavuuden että kasvun suhteen, ja tiedämme, että tarjoamme yrityksillemme hyvän perustan kehittymiselle. Meidän tehtävämme on tukea, haastaa ja kannustaa ottamaan yhä uusia askelia eteen- ja ylöspäin. Maalausliike Vainiomäellä on nyt käytössään kaikki työkalumme, yhteistyöfoorumimme ja hallinnollinen tukemme. Näemme kerta toisensa jälkeen yritysten hyötyvän kuulumisesta laajempaan kokonaisuuteen, jossa tuomme ammattimaisuutta kaikkeen vastuullisuudesta taloudelliseen seurantaan”, John Strand sanoo.

”Olemme tehneet oikeita asioita ja kasvaneet vahvasti. Layer Groupin ammattitaito mahdollistaa yrityksen kehityksen jatkossakin. Saamme yhteistyön myötä lisää asiantuntemusta ja taustatukea”, kertoo Maalausliike Vainiomäen toimitusjohtaja Sami Pekki.

Tietoa Maalausliike Vainiomäestä

Maalausliike Vainiomäki perustettiin vuonna 1938, ja sitä johtaa kolmannessa polvessa toimitusjohtaja Sami Pekki. Yrityksen kotipaikka on Tampereella. Suurin osa asiakkaista on Tampereelta ja sen lähialueilta. Yhtiön palveluvalikoimaan kuuluvat maalaustyöt, rakennuspalvelutyöt ja keittiöiden valmistus. Suurin osa maalaus- ja kunnostustöistä tehdään puitesopimushankkeissa. Yritys on myös menestynyt yksityisillä markkinoilla. Maalausliike Vainiomäellä on 40 työntekijää, ja sen liiketoiminta on vakaata ja kannattavaa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa ja kasvu jatkuu edelleen.

Lisätietoja:

John Strand, toimitusjohtaja, Layer Group

John.strand@layergroup.se, +46 70 233 07 69

Sami Pekki, toimitusjohtaja, Maalausliike Vainiomäki

sami@maalausliikevainiomaki.fi, 040 703 8500

Tavoitettavissa 11.7. klo 15 asti