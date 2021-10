Leah Johnsonin lämmin ja hauska Jos vain kruunun saisin on ”queer-tanssiaisromanssi, jota et tiennyt tarvitsevasi”

Liz Lighty uskoo olevansa liian musta, köyhä ja kömpelö loistaakseen pienessä, yläluokkaisessa kotikaupungissaan. Hän aikookin jättää Campbellin kauas taakseen ja suunnata eliitticollegeen opiskellakseen lääkäriksi. Suunnitelma kuitenkin romuttuu, kun hän ei saa rahallista tukea jatko-opintoihinsa.

Päättäjäistanssien kuningattarelle luvattu stipendi kattaisi collegen kustannukset, joten Liz karaisee itsensä ja osallistuu armottomaan kisaan, joka häntä muuten ei millään tasolla kiinnostaisi. Kokemuksesta tekee siedettävän ainoastaan uusi oppilas Mack, joka tavoittelee samaista kruunua.

Jos vain kruunun saisin sai Stonewall-kunniamaininnan harvinaisen ansioituneesta seksuaali- tai sukupuolivähemmistökuvauksestaan. Lisäksi näyttelijä-ohjaaja Reese Witherspoon valitsi teoksen kirjakerhonsa ensimmäiseksi YA- eli young adult -suosituksekseen. Arvostettu Kirkus Reviews -kirjallisuuslehti valitsi kirjan viime vuoden parhaimpien joukkoon, ja kutsuu sitä ”queer-tanssiaisromanssiksi, jota et tiennyt tarvitsevasi” ja ”täydelliseksi romanttiseksi komediaksi.”

Kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja Leah Johnson on kotoisin Yhdysvaltojen Keskilännestä ja asuu nykyään New Yorkissa. Hänen kirjoituksiaan on ilmestynyt muun muassa Teen Voguessa, Harper’s Bazaarissa ja Cosmopolitanissa.

