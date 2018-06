LearnIT-valmennus käynnistyy jälleen alkusyksystä – edellisestä ohjelmasta työllistyivät kaikki

90 % osallistujista työllistyi muuntovalmennuksen pilottiprojektin avulla 7.3.2017 12:01 | Tiedote

Kilpailu ohjelmistokehittäjistä on kovaa. Ohjelmistokehittäjiä rekrytoidaan niin it-taloihin kuin perinteisten yritystenkin it-osastoille. Samaan aikaan alan konkareita on työttöminä, sillä heidän teknologinen osaamisensa on päivittämättä.