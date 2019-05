Leena Linnainmaa nimitetty DIFin pääsihteeriksi 1.9.2019 alkaen

DIFin eli Directors’ Institute Finlandin uudeksi pääsihteeriksi on nimitetty Leena Linnainmaa, joka aloittaa tehtävässään 1.9.2019. Hän toimii tällä hetkellä Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajana. DIF on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää hyviä hallituskäytäntöjä.

DIFin uudeksi pääsihteeriksi on valittu varatuomari, DIFin jäsen Leena Linnainmaa. Hän on toiminut Keskuskauppakamarissa eri tehtävissä vuodesta 2000 ja viimeiset kahdeksan vuotta varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena. Hän on erityisesti perehtynyt yritysten hyvään hallinnointiin. Ennen siirtymistään Keskuskauppakamariin Linnainmaa toimi yli 10 vuotta pankkisektorilla.



”DIFin pääsihteerinä vuodesta 2012 toiminut Maarit Aarni-Sirviö on kehittänyt yhdistystä merkittävästi, ja jäsenmäärämme on kasvanut yli 730:een. Hänen aikanaan DIF on vakiinnuttanut asemansa hyvän hallitustyön keskeisenä edistäjänä ja hallitustyötä tekevien yhteisenä toiminta-alustana, mistä kiitän häntä lämpimästi”, toteaa DIFin hallituksen puheenjohtaja Kirsi Komi. Maarit Aarni-Sirviö on käytettävissä johdon neuvonantajana vuoden 2019 loppuun asti.



“Ryhdyn tehtävään innostuneena ja motivoituneena. Hyvä hallintotapa on ollut vuodesta 2003 merkittävä ja mieluisa osa tehtäväkenttääni sekä Suomessa että Euroopan tasolla, ja nyt pääsen täysipainoisesti keskittymään sen edistämiseen. Hallitusten tehtävänä on katsoa tulevaisuuteen ja siivittää yrityksiä pitkän aikavälin menestykseen. On hienoa päästä tukemaan jäsenistöämme tässä tärkeässä tehtävässä ja myös tuoda hallitusjäsenten näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Menestyvät yritykset ovat hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen peruskivi”, toteaa Linnainmaa.



”Toivotan Leena Linnainmaan tervetulleeksi DIFin johtoon. Tehtävä on tärkeä, sillä hallitusvastuuta kantavien ääni ansaitsee tulla kuulluksi yhteiskunnallisessa keskustelussa. Leena Linnainmaalla on erinomaiset edellytykset vahvistaa DIFin roolia yritysten hallitustyötä tekevien edustajana”, toteaa Kirsi Komi.