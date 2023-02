Leena Paaskoski museologian työelämäprofessuuriin

Suomen Metsämuseo Luston kehittämisjohtaja Paaskoski on pitkän linjan museoammattilainen ja alan kehittäjä. Hän jakaa nyt työaikansa yliopiston ja Luston kesken. Paaskoski on taustaltaan kansatieteilijä sekä Helsingin ja Turun yliopistojen kansatieteen dosentti, jonka tutkimustoiminnassa näkyy vahva museologinen painotus.

Ainutlaatuinen avaus humanistiselle alalle

Paaskosken tehtävä sijoittuu musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitokseen. Sen johtaja Heikki Hanka arvioi, että työelämäprofessuurit ovat osoittautuneet oivallisiksi välineiksi tutkimus- ja koulutustoiminnan sitomiseksi lähemmäs työelämää. Järjestelmä on hänen mukaansa kuitenkin nurinkurisesti palvellut juuri niitä tieteenaloja, joilla työelämäkytkökset ovat jo lähtökohtaisesti luontaisia.

– Museologian työelämäprofessuuri on ainutlaatuinen avaus humanistisella alalla. Kyseessä on kuitenkin ala, jolla työelämäkytkös on jo ennestään selkeä. Toivon, että saamme toiminnasta kokemusta, jonka perusteella voimme tulevaisuudessa laajentaa toimintaa työelämän kannalta ongelmallisemmille aloille, Hanka kaavailee.

– Humanistinen koulutus on laaja-alaista ja yleissivistävää, joten työelämän tehtävänkuvat voivat olla hyvin kirjavia. Näen tässä rikkauden ja merkittävän resurssin, jota työelämä ei ole toistaiseksi onnistunut täysmääräisesti hyödyntämään, Hanka jatkaa.

Viime vuodet Paaskoski on paneutunut museokonseptin uudelleen muotoiluun. Museoiden tutkimuksellisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen on hänelle tärkeää.

– Olen innoissani mahdollisuudesta kehittää ja vahvistaa suomalaisten museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta tieteellisen ajattelun perustalta. Museoiden kiinnostavuus ja näkyvyys ovat jo voimakkaassa kasvussa. Kehityksen jatkuminen edellyttää kuitenkin uudenlaista ajattelua, jossa tutkimus ja käytännön työ kohtaavat vuorovaikutteisella, innovatiivisella ja vaikuttavalla tavalla, Paaskoski sanoo.

– Museoilla on yhteiskunnallisina toimijoina runsaasti käyttämätöntä potentiaalia, ja siksi ala tarvitsee uudella tavalla museotyötä hahmottavia ammattilaisia. Uusi kansainvälinen museomääritelmä, kotimaiset museopoliittiset linjaukset ja kulttuuriperintöstrategia tukevat tätä kehittämistä erinomaisesti. Tieteenalan suhde työelämään on erityisen kiinteä, koska museolaki linjaa museologian museoiden pätevyysvaatimuksiin.

Dynaaminen museokonsepti julkaistu

Paaskoski on yhdessä tulevaisuudentutkijoiden ja metsäbiotalouden ennakoinnin tutkijoiden kanssa kehittänyt dynaamisen museon konseptin. Se julkaistiin viime vuonna, ja se on jo herättänyt runsaasti kiinnostusta alalla.

– Ajatuksena on yhteiskunnallisesti vaikuttavamman museon konsepti. Sen on tunnettava supervoimansa, käyttäjänsä ja toimintaympäristönsä voidakseen olla mukana ratkomassa yhteiskunnan viheliäisiä ongelmia. Kun museot ottavat käyttöönsä koko aikaulottuvuuden menneisyydestä tulevaisuuteen ja tarttuvat elävän perinnön työhön, tapahtuu aineeton käänne. Museoiden tärkein aikaulottuvuus on nykyhetki, Paaskoski painottaa.

Kehittämisryhmä pienen tieteenalan tueksi

Paaskoski on jo kutsunut kokoon museologian kehittämisryhmän, joka koostuu alan ammattilaisista ja oppiaineen edustajista. Hän toivottaa kaikki ideat tervetulleiksi museologian työelämäyhteyden vahvistamiseksi. – Haluan myös ryhmää laajemmin kerätä näkemyksiä museologiasta. Etenkin nyt aluksi aion tavata paljon museoammattilaisia ja erilaisten intressiryhmien edustajia. Toimenpiteiden aika tulee, kun kokonaiskuva ja kehittämistarpeet kirkastuvat, hän arvioi.

Museologia on pieni tieteenala, jonka resurssointia on jatkossa vahvistettava. Siihen tarvitaan yliopiston lisäksi museoalaa, jonka intresseihin pätevien alan ammattilaisten koulutus kuuluu. Museologia hyödyttää toki laajemmin myös koko kulttuuriperintöalaa. Pienen tieteenalan verkostoja ja yhteistyötä kaikkiin suuntiin on syytä vaalia.

– Museologian pitää säilyttää oma identiteettinsä ja vahva ytimensä, mutta parhaat ajatukset syntyvät silti rajapinnoilla, kun erilaiset toimijat kohtaavat. Tarvitaan siis uteliaisuutta, rohkeutta – ja paljon kohtaamisia, Paaskoski muistuttaa.

Lisätietoja:

Leena Paaskoski, +358504638630, leena.k.paaskoski@jyu.fi

Heikki Hanka, 358400247417, heikki.j.hanka@jyu.fi