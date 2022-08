Leena Parkkisen uutuusromaani on huikaiseva kertomus rakkaudesta, jolla ei ole rajoja

1900-luvun alun Paraisilla kahden siskoksen työpesti kartanon apulaisina päättyy hirvittävään veritekoon. Parikymmentä vuotta myöhemmin Pariisissa maailmankuulu Gertrude Stein ja Alice B. Toklas pestaavat kahden naisen talouteensa keittäjättäreksi suomalaisen Margitin, toisen Paraisten tragedian sisaruksista. Keittäjättären ja palvelijan roolit määrittävät sekä Margitia että Alicea, joka on Steinin rakastettu, kustannustoimittaja, muusa ja konekirjoittaja. Naisten välille syntyy erikoinen luottamus ja jännite. Mutta Margitin synkkä salaisuus ei jätä ketään rauhaan.

– Sain idean romaaniin 2014, tai ehkä jo vuonna 2010, kun valokuvataiteilija Hannele Rantala antoi minulle lahjaksi Alice B. Toklasin keittokirjan. Olen tässä välissä julkaissut muita kirjoja, mutta idea on muhinut päässäni vuosia, se on kummitellut minulle ja olen lukenut siihen liittyvää kirjallisuutta yhtä kauan.

– Mitä enemmän perehdyin Alice B. Toklasiin, sitä suuremman vaikutuksen hän minuun teki. En voi kuin hämmästellä hänen ja hänen ystäviensä rohkeutta. Porvarillisesta taustasta ja kaikista niistä odotuksista huolimatta, aikana jolloin hyvän naisen tehtävänä oli lähinnä hankkia puoliso, lapsia ja hoitaa kotia, nämä naiset opiskelivat Harwardissa ja Yalessa, kirjoittivat sanomalehtiin, rakastuivat toisiin naisiin, maalasivat, opiskelivat, muuttivat Pariisiin eivätkä kaihtaneet sen rähjäisimpiäkään oopiumin hajuisia kortteleita, Parkkinen kertoo.

Leena Parkkinen on palkittu kirjailija ja kirjoittamisen ohjaaja. Hänen historiaa ja monisyisiä ihmissuhteita käsittelevät romaaninsa ovat keränneet ylistystä niin lukijoilta kuin kriitikoilta. Parkkiselle on myönnetty mm. Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto, Laila Hirvisaaren palkinto, Kalevi Jäntin palkinto ja Arvid Lydeckenin palkinto. Hänen kirjojaan on julkaistu 12 maassa.

Neiti Steinin keittäjätär on arvosteluvapaa 18.8.2022.

Tiedustelut, pdf-vedokset ja haastattelupyynnöt: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi