Leena Rantasen uutuusteos on pientä ja suurta, arkista ja ylevää

Leena Rantasen tuorein teos Matkustan, vaikka en enää (Basam Books 2020) osoittaa että matka pitää ansaita, vaikka sitten jälkeenpäin.

Viisikymmentäseitsemän kertomusta herättää ajatukset lentoon, hetkestä tulee lavea.



Leena Rantasen Matkustan, vaikka en enää (Basam Books 2020) kirja vie lähelle ja kauas, kaupunkeihin ja maaseudulle, linnoihin, puistoihin, metroon; tapaamme keisarinna Joséphinen ja tsaari Aleksanterin, graafikko Outi Heiskasen lähdössä Brasiliaan ilman matkatavaroita, viisivuotiaan Vilhelm Valloittajan Normandiassa, nauravan bussinkujettajan Korsikalla, tapaamme onnellisen miehen, onnellisen naisen, saamme tietää kahden kovia kokeneen nuken tarinat – ja ymmärrämme, että jokainen kietoutuu suureen maailmansirkukseen.



”Leena Rantasella on viehättävä kyky siirtyä pienestä suureen, arjesta ylevään. Kaiken yllä lepää ilo, harmonia ja seesteisyys, jossa on rajattomasti suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä.” - Uutispäivä Demari



Leena Rantanen on Pariisissa asuva kirjailija, joka on julkaissut parikymmentä teosta, ennen muuta taidekirjoja ja lyhytproosaa, saanut kaksi valtionpalkintoa ja suomentanut mm. Voltairea, Luigi Pirandelloa, Dino Buzzatia ja Antonio Tabucchia.



Hän on myös kirjoittanut kirjallisuudesta ja kuvataiteesta moniin suomalaisiin lehtiin.